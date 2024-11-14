Спаллетти проэкзаменует Тедеско: прогноз на матч Бельгия — Италия

В Лиге наций завершается групповой этап. В группе 2 в сильнейшем дивизионе после 4 туров лидирует Италия. У команды Спаллетти 10 очков, у Франции — 9, у Бельгии лишь — 4. У бельгийцев мало шансов попасть в плей-офф с первых двух мест, но они есть. Надо побеждать Италию и Израиль и надеяться, что Франция обыграет итальянцев. Тогда по личным встречам преимущество будет у «красных дьяволов».
Первая дуэль Тедеско и Спаллетти завершилась вничью — 2:2.Итальянцы с комфортом вели 2:0, но после удаления Пеллегрини пришлось отбиваться. Бельгия умеет играть и первым, и вторым номером. Особенно опасна команда Тедеско при переходе в контратаки. Еще одна «фишка» этой сборной — при потере мяча у чужой штрафной бельгийцы сразу вступают в отбор.
В прошлом туре Бельгия уступила Франции (1:2), хоть и превзошла соперника по ударам: 20−15. Тилеманс «отметился» промахом с пенальти. Италия без особых проблем разобралась с Израилем, хоть и пропустила курьезный гол с углового (4:1). У Тедеско есть проблемы с составом: из-за травм не сыграют Де Брейне, Доку, Тилеманс и еще несколько футболистов. Куртуа, несмотря на уговоры, по-прежнему не хочет возвращаться в сборную. У Италии почти все на месте — кроме защитника Калафьори.
Букмекеры практически одинаково оценивают шансы команд на победу. Италию при этом устроит и ничья. Поставить на то, что гости не проиграют и тотал больше 1,5, можно в «Бетсити» за 2,07. От этой игры не особо ждут голов, а зря. У Бельгии с первых минут выйдет Лукаку, есть Опенда и Троссард. В Италии очень хороший сезон проводит Ретеги, к атакам часто результативно подключается Димарко, есть также Барелла с Тонали. БК Pari дает на тотал больше 2,5 коэффициент 2,18.