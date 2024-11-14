Спаллетти проэкзаменует Тедеско: прогноз на матч Бельгия — Италия

Букмекеры практически одинаково оценивают шансы команд на победу. Италию при этом устроит и ничья. Поставить на то, что гости не проиграют и тотал больше 1,5, можно в «Бетсити» за 2,07. От этой игры не особо ждут голов, а зря. У Бельгии с первых минут выйдет Лукаку, есть Опенда и Троссард. В Италии очень хороший сезон проводит Ретеги, к атакам часто результативно подключается Димарко, есть также Барелла с Тонали. БК Pari дает на тотал больше 2,5 коэффициент 2,18.