Праздник для болельщиков и много голов: анонс шоу-матча «Динамо» — «Амкал»

В Москве сегодня пройдет необычный шоу-матч Winline Сквозь Вселенные: «Динамо» встретится с победителем Кубка Медиалиги «Амкалом». Эти команды уже один раз играли друг с другом, в июне 2022-го профессионалы победили «блогеров» 5:0. У «Динамо» 12 игроков уехало в сборные, поэтому Личка подключил футболистов из молодежки. Главный тренер бело-голубых рассказал, что всем даст игровую практику, так что мы увидим необычные сочетания на поле. Тем более, «Динамо» пригласило в свою команду селебрити. Против «Амкала» за бело-голубых выйдут актер Деревянко и фигуристка Медведева. Интересно, что в первом матче против медийной команды за «Динамо» играл Овечкин, хоккеист забил гол в той встрече и провел силовой прием.
«Амкал» — один из самых популярных клубов в медиафутболе. Неделю назад команда Германа Эль-Класико выиграла Кубок Медиалиги при 30 тысячах зрителей на «Газпром-Арене». «Амкал» провел уже немало матчей против профессиональных команд. Он участвовал в трех последних розыгрышах Кубка России, в этом году медиафутболисты дошли до 1/32 финала, где уступили только клубу из Первой лиги «Алании». В «Амкале» есть воспитанники «Спартака», «Зенита» и «Локомотива», а полузащитник Катрич раньше вообще играл за основу московского «Динамо».
На что ставить
В плане исхода котировки букмекеров намекают, что сенсации ждать не стоит: на победу «Амкала» коэффициент равен 12. Два года назад, кстати, на медийную команду давали коэффициент 9, и все закончилось разгромом 0:5. Однако в этот раз у «Динамо» не будет многих основных футболистов. Помимо тех, кто уехал в сборные, не будет травмированных Лунева, Скопинцева, Майсторовича и Бителло. За «Динамо» выйдут молодые игроки, а молодежку бело-голубых «Амкал» уже как-то обыгрывал 3:0. В этот раз «блогеры» вряд ли проиграют с крупным счетом, так что можно присмотреться к их победе с форой +2 за 2.23.
Еще один интересный вариант в линии БК Winline — в каждом тайме тотал голов больше 1,5 за 2.24. Это шоу-матч, на трибуны «ВТБ Арены» придут около 20 тысяч болельщиков, так что обе команды будут нацелены на голы. На традиционные обе забьют и тотал больше 2,5 коэффициенты невысокие, поэтому можно взять по два гола и больше в обоих таймах.
erid: 2VtzqvYN2Ax
Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+