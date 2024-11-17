Праздник для болельщиков и много голов: анонс шоу-матча «Динамо» — «Амкал»

В плане исхода котировки букмекеров намекают, что сенсации ждать не стоит: на победу «Амкала» коэффициент равен 12. Два года назад, кстати, на медийную команду давали коэффициент 9, и все закончилось разгромом 0:5. Однако в этот раз у «Динамо» не будет многих основных футболистов. Помимо тех, кто уехал в сборные, не будет травмированных Лунева, Скопинцева, Майсторовича и Бителло. За «Динамо» выйдут молодые игроки, а молодежку бело-голубых «Амкал» уже как-то обыгрывал 3:0. В этот раз «блогеры» вряд ли проиграют с крупным счетом, так что можно присмотреться к их победе с форой +2 за 2.23.