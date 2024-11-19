От сборной Карпина ждут еще одного разгрома: анонс матча Россия — Сирия

Сборная России продолжает громить соперников в товарищеских матчах. С Брунеем ждали рекорд по результативности, и он состоялся — 11:0. Разница в классе была огромной, Карпин даже не стал анализировать этот матч. Достаточно сказать, что российские футболисты пробили 41 раз по воротам. РФС не видит большой проблемы в уровне соперника: на трибунах в Краснодаре был почти аншлаг, для болельщиков устроили праздник. Сборная еще и очки в рейтинге ФИФА набрала. На второй матч с Сирией полетели не все игроки: Агкацев, Кривцов, Черников, Дивеев, Обляков и Чалов вернулись в свои клубы.
О Сирии известно не так много, но больше, чем о Брунее. Эта сборная занимает 93-е место в рейтинге ФИФА. Сирийцы дошли до ⅛ финала в Кубке Азии в этом году и уступили там Ирану только в серии пенальти. А вот из отбора на ЧМ-2026 они уже выбыли. В конце августа у сборной сменился тренер, ее возглавил испанец Лана. До этого специалист работал с испанскими юниорскими сборными. При новом тренере Сирия обыграла Маврикий, Индию и Таджикистан и уступила Таиланду. В составе сирийцев есть натурализованные игроки из Швеции, Аргентины и Колумбии, так что уровень сопротивления от этой сборной будет выше.
На что ставить
От сборной России ждут еще одной победы — по возможности, снова крупной. Команда Карпина будет играть в Волгограде, где год назад отгрузила Кубе 8 мячей. Видно, что у российских игроков нет проблем с мотивацией на такие матчи, так что рассчитываем на голы и здесь. Правда, коэффициенты серьезно упали. Неделю назад на победу сборной России с форой −1,5 можно было поставить за 1.80, а теперь на это дают лишь 1.13. Впрочем, коэффициент 1.99 на фору −3,5 в БК Winline тоже выглядит хорошо. Тюкавин, Пиняев и Батраков наверняка захотят набить личную статистику за сборную. Да и Миранчук не зря же летел в Россию из США.
Еще один вариант — индивидуальный тотал сборной России в первом тайме больше 1,5 за 1.93. В матче с Брунеем команда Карпина пробила его в первые 7 минут. Вот и с Сирией российские футболисты вполне могут вести в счете с комфортом уже к перерыву.
erid: 2Vtzqx9maQc
Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+