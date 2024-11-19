От сборной Карпина ждут еще одного разгрома: анонс матча Россия — Сирия

От сборной России ждут еще одной победы — по возможности, снова крупной. Команда Карпина будет играть в Волгограде, где год назад отгрузила Кубе 8 мячей. Видно, что у российских игроков нет проблем с мотивацией на такие матчи, так что рассчитываем на голы и здесь. Правда, коэффициенты серьезно упали. Неделю назад на победу сборной России с форой −1,5 можно было поставить за 1.80, а теперь на это дают лишь 1.13. Впрочем, коэффициент 1.99 на фору −3,5 в БК Winline тоже выглядит хорошо. Тюкавин, Пиняев и Батраков наверняка захотят набить личную статистику за сборную. Да и Миранчук не зря же летел в Россию из США.