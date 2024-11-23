Галактионов снова переиграет Станковича: анонс матча «Спартак» — «Локомотив»

«Спартак» при всей своей нестабильности остается в чемпионской гонке. Да, красно-белые после первого круга идут лишь пятыми и отстают от лидера на 9 очков. Но и «Динамо» год назад было в 7 очках от «Краснодара», а потом чуть не стало чемпионом. Многое зависит от решений Станковича, определится ли серб наконец с составом, будет ли усиление зимой. Пока же, после паузы на матчи сборных, у «Спартака» беда с защитниками. Бабич травмировался, Литвинову дали спорную дисквалификацию. Придется выпускать Дуарте и Абену. К последнему есть вопросы по игре в защите, так что работы у Максименко, скорее всего, будет много. С атакой проблем меньше: в последнее время разыгрался Бонгонда плюс хороши Барко с Угальде.