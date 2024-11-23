Галактионов снова переиграет Станковича: анонс матча «Спартак» — «Локомотив»

«Спартак» при всей своей нестабильности остается в чемпионской гонке. Да, красно-белые после первого круга идут лишь пятыми и отстают от лидера на 9 очков. Но и «Динамо» год назад было в 7 очках от «Краснодара», а потом чуть не стало чемпионом. Многое зависит от решений Станковича, определится ли серб наконец с составом, будет ли усиление зимой. Пока же, после паузы на матчи сборных, у «Спартака» беда с защитниками. Бабич травмировался, Литвинову дали спорную дисквалификацию. Придется выпускать Дуарте и Абену. К последнему есть вопросы по игре в защите, так что работы у Максименко, скорее всего, будет много. С атакой проблем меньше: в последнее время разыгрался Бонгонда плюс хороши Барко с Угальде.
«Локомотив» выдал шикарный первый круг. Команда Галактионова набрала 34 очка из 45 возможных и держится очень близко к «Краснодару» и «Зениту». «Железнодорожники» хороши на контратаках и постоянно используют свои заготовки на стандартах и аутах. Для «Локомотива» выгоден сценарий игры, где он владеет мячом меньше соперника. Но и в позиционных атаках «железнодорожники» умеют создать остроту. Главный креативщик— молодой Батраков, он уже забивает и за сборную. В этом «Локо» по-новому раскрылся Самошников, ожил Пиняев, да и Воробьев очень полезен впереди. Единственный минус — команда Галактионова пропустила 18 голов в 15 турах, это больше всех в топ-6 РПЛ.
На что ставить
В первом матче «Локомотив» несколько раз удачно ловил «Спартак» на контратаках, по стилю это удобный соперник для Галактионова. Защитники красно-белых не знали, что делать с быстрыми Пиняевым и Самошниковым. Интересно, что в этот раз придумает Станкович. Вряд ли он откажется от преимущества по владению мячом. Еще один Х-фактор— состояние сборников. Абена, Угальде, Николсон провели по два матча, и у них была дальняя дорога. «Локомотиву» в этом плане проще, далеко улетал только Монтес. Может сказаться и погода: сегодня в Москве обещают снегопад.
Но если взвесить шансы команд по той игре, что они показывали в первых 15 турах, то преимущество на стороне «Локомотива». У Галактионова более цельный футбол, и он подходит нынешнему составу. При этом «Спартак» считается небольшим фаворитом у букмекеров. Этим можно воспользоваться. БК Winline на победу гостей дает щедрые 2.85. А с подстраховкой в виде форы 0 победу «Локо» можно взять за 2.08. Хорошо смотрится и комбинированный вариант: «Локомотив» не проиграет и тотал больше 1,5 за 1.92.
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