Легкая победа фаворита: прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН»

«Пари НН» приехал в Москву после разгрома в Ростове (0:4). Приход Гончаренко пока не дал результата, нижегородцы при новом тренере набрали лишь 5 очков в 6 турах. Лидер обороны Гоцук все чаще оказывается в запасе, но проблемы в защите у команды по-прежнему есть. Да, с «Ростовом» удалился Боселли, но три гола «НН» пропустил с угловых. Это уже игрой в меньшинстве не объяснишь. Цель нижегородцев — не попасть в стыки, однако пока что они в опасной близости от этой зоны. Кроме Боселли матч со «Спартаком» из-за дисквалификации пропустят также Калинский и Гончаренко.