Легкая победа фаворита: прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН»

«Спартак» двумя мощными победами над «Локомотивом» (5:2) и «Краснодаром» (3:0) вернулся в чемпионскую гонку. Пока конкуренты оступаются, у красно-белых есть шанс уйти на зимний перерыв максимально близко к лидерам РПЛ. Если вынести поражения от «Ростова» в Кубке России за скобки, то у «Спартака» 5 побед подряд в чемпионате. Станкович наконец определился с основным составом. Связка Бабич — Дуарте надежна в обороне, Умяров и Пруцев выжигают центр поля, а Барко и Угальде творят магию в атаке. Костариканец забил уже 14 мячей в 17 матчах, у Барко — 7+6 по системе «гол+пас».
«Пари НН» приехал в Москву после разгрома в Ростове (0:4). Приход Гончаренко пока не дал результата, нижегородцы при новом тренере набрали лишь 5 очков в 6 турах. Лидер обороны Гоцук все чаще оказывается в запасе, но проблемы в защите у команды по-прежнему есть. Да, с «Ростовом» удалился Боселли, но три гола «НН» пропустил с угловых. Это уже игрой в меньшинстве не объяснишь. Цель нижегородцев — не попасть в стыки, однако пока что они в опасной близости от этой зоны. Кроме Боселли матч со «Спартаком» из-за дисквалификации пропустят также Калинский и Гончаренко.
Последние туры РПЛ богаты на сенсации, но здесь сложно представить что-то другое кроме победы фаворита. «Пари НН» не в лучшем настроении и не в оптимальном составе, тогда как красно-белые явно поймали кураж. «Лига Ставок» предлагает на победу «Спартака» с форой −2 коэффициент 2,03. Команда Станковича не останавливается после 1−2 мячей, а хочет забивать еще, так что разгром здесь не удивит. Без Боселли гол гостей тут тоже не просматривается. Поставить на сухую победу «Спартака» за 1,81 можно в БК «Марафон».