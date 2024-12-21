Реванш Фьюри или новая победа Усика? Анонс главного боя года

Фьюри после поединка был уверен, что у него украли победу. Хотя по общему впечатлению от боя так не скажешь. Цыганский король выбрал сомнительную тактику, часто заигрывал с соперником и зрителями, устраивал шоу, тогда как Усик был сосредоточен только на боксе. Тактика Фьюри с дальними ударами и работой по корпусу тоже не дала свои результаты. Все-таки в силовых ударах украинец его превзошел. Перед новым боем Фьюри сказал, что рассчитывает на нокаут, мол, если дойдет до решения судей, то победу ему не дадут. Интересно, что британец не общался с женой три месяца, чтобы лучше настроиться на этот поединок.