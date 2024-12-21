Реванш Фьюри или новая победа Усика? Анонс главного боя года

Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут сегодня на ринг в Саудовской Аравии, чтобы вновь выявить сильнейшего. В мае исторической победы добился украинский боксер, он стал абсолютным чемпионом мира. В том поединке Усик подтвердил репутацию лучшего тактика. Александр лучше двигался, зажимал Фьюри в углу и там пробивал защиту соперника. У украинского боксера проходили удары с левой, а в 9-м раунде он вообще отправил британца в нокдаун. И если бы не перерыв, возможно, бой завершился бы досрочно. Но Фьюри успел восстановиться и добоксировал до конца. Усик в итоге победил раздельным решением судей.
Фьюри после поединка был уверен, что у него украли победу. Хотя по общему впечатлению от боя так не скажешь. Цыганский король выбрал сомнительную тактику, часто заигрывал с соперником и зрителями, устраивал шоу, тогда как Усик был сосредоточен только на боксе. Тактика Фьюри с дальними ударами и работой по корпусу тоже не дала свои результаты. Все-таки в силовых ударах украинец его превзошел. Перед новым боем Фьюри сказал, что рассчитывает на нокаут, мол, если дойдет до решения судей, то победу ему не дадут. Интересно, что британец не общался с женой три месяца, чтобы лучше настроиться на этот поединок.
На что ставить
Перед боем в мае ставки на победу Усика и Фьюри были равны, их шансы считались равными. Теперь же явный фаворит — украинский боксер. Последний раз он проигрывал 15 лет, это было еще до перехода в профессионалы. Теперь Усик может довести свою победную серию до 23 поединков. Александр уступает британцу в росте, весе и размахе рук, но он техничнее и выносливее. На победу Усика БК Winline предлагает коэффициент 1.57, на победу Фьюри — 2.65. С таким раскладом сил сложно поспорить. Даже при более деловом настрое Фьюри сложно представить, что он победит. Хотя в бою тяжеловесов случится может всякое.
Что касается длительности поединка, то тут большинство ожидает увидеть все 12 раундов. Тайсон показал, что может возвращаться на ринг после нокдауна, что в целом он держит удар. На полный бой можно поставить за 1.61, за то, что он прекратится досрочно — за 2.23.
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