Ставим на голы: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

В прошлом сезоне «Реал» выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов в ¼ финала и в итоге выиграл трофей. Теперь команды встречаются гораздо раньше — в стыковых матчах за право выйти в ⅛ финала. У «Сити» и «Реала» по-разному прошла подготовка к первой игре. Гвардиола дал отдохнуть лидерам в Кубке Англии. «Ман Сити» удивил, пропустив с центра поля, но в итоге дожал соперника благодаря голам Хусанова и Де Брейне. А вот у «Реала» был тяжелый матч против «Атлетико». Команда Анчелотти была осторожна в первом тайме, и все равно пропустила с пенальти. После перерыва Мбаппе, Винисиус и остальные заиграли энергичнее, больше рисковали и прессинговали. «Реал» был близок к победе, но в итоге — ничья 1:1.
«Атлетико» в дерби тоже был осторожен и особо не проверял защиту «Реала». А проблемы мадридцев никуда не делись. Анчелотти по-прежнему может рассчитывать в центре обороны лишь на молодого Рауля Асенсио и Тчуамени, который совсем не защитник по амплуа. В Англию не полетел Лукас Васкес — минус еще один основной защитник. При этом атака «Реала» в полном порядке. Мбаппе только что получил награду лучшего игрока месяца. Винисиус и Беллингем с Родриго — тоже в порядке. У «Сити» свои проблемы в обороне: причем как в центре, так и на правом фланге. Команда Гвардиолы недавно пропустила 4 гола от «ПСЖ» и 5 — от «Арсенала».
Поэтому ставка на голы тут напрашивается, хотя коэффициенты невысоки. На обе забьют и тотал больше 2,5 «Бетсити» дает 1,67. А вот обе забьют больше 1,5 за 3,90 в «Фонбете» выглядит заманчиво.