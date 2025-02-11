Ставим на голы: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

«Атлетико» в дерби тоже был осторожен и особо не проверял защиту «Реала». А проблемы мадридцев никуда не делись. Анчелотти по-прежнему может рассчитывать в центре обороны лишь на молодого Рауля Асенсио и Тчуамени, который совсем не защитник по амплуа. В Англию не полетел Лукас Васкес — минус еще один основной защитник. При этом атака «Реала» в полном порядке. Мбаппе только что получил награду лучшего игрока месяца. Винисиус и Беллингем с Родриго — тоже в порядке. У «Сити» свои проблемы в обороне: причем как в центре, так и на правом фланге. Команда Гвардиолы недавно пропустила 4 гола от «ПСЖ» и 5 — от «Арсенала».