Прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити» 19 февраля 2025 года: голевая перестрелка в Мадриде

В первом матче «Манчестер Сити» дважды вел в счете, причем забивал в отрезках, когда выглядел хуже «Реала». И наоборот — стоило англичанам прибавить, как они ошибались и пропускали. Команда Гвардиолы сделала на одну ошибку больше и прилетела в Мадрид после домашних 2:3.
Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Манчестер Сити»
Букмекеры считают «Реал» небольшим фаворитом в этой встрече. На победу чемпиона Испании в основное время можно поставить с коэффициентом 2,00. Ничья оценивается в 4,40, а победа «Манчестер Сити» — в 3,40. Проход испанцев в следующую стадию стоит 1,23, проход англичан — 4,40.
Прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити»
Анчелотти явно доволен игрой «Реала» в Англии. Экспериментальная четверка защитников до этого не то что не играла вместе — даже не тренировалась. Два пропущенных мяча от «Сити» в таких обстоятельствах — это немного. Тем более когда есть шикарная атака с Мбаппе, Винисиусом, Родриго и Беллингемом. Эти парни, кажется, могут отыграть любое отставание в счете.
Гвардиола перед ответным матчем оценил вероятность «Сити» пройти дальше в 1%, но ему никто не поверил. Особенно после убедительной победы над «Ньюкаслом» 4:0 в выходные. У англичан тоже мощная атака и великий бомбардир Холанд. Поэтому ждем сегодня тоже ждем много голов. На тотал больше 3,5 можно поставить за 1,83, а на обе забьют больше 1,5 — за 3,10.
Статистические тренды в играх «Реала» и «Манчестер Сити»
|«Реал»
|«Манчестер Сити»
|В 4 из последних 7 матчах между "Реалом" и "Манчестер Сити" было забито 4 гола и больше.
|В 10 матчах "Сити" из последних 11 было забито 4 гола и больше.
|"Реал" проходил дальше в еврокубках в 37 случаях из 39, если побеждал в первом матче на выезде.
|"Манчестер Сити" 5 раз проигрывал первый матч в плей-офф Лиги чемпионов. В предыдущих 4 случаях команда вылетала из турнира.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Денис Казанский предполагает, что первыми забьют гости: «Все складывается тяжело для “Ман Сити”, но и “Реал” будет начинать матч терпеливо и осторожно. “Сити” в свою очередь резво должен начинать матч, поэтому предположу, что именно гости откроют счет».
Ставки на матч «Реал» — «Манчестер Сити» 19 февраля 2025 года
Тотал больше 3,5 за 1,83.
Обе забьют больше 1,5 за 3,10.