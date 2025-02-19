Прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити» 19 февраля 2025 года: голевая перестрелка в Мадриде

Анчелотти явно доволен игрой «Реала» в Англии. Экспериментальная четверка защитников до этого не то что не играла вместе — даже не тренировалась. Два пропущенных мяча от «Сити» в таких обстоятельствах — это немного. Тем более когда есть шикарная атака с Мбаппе, Винисиусом, Родриго и Беллингемом. Эти парни, кажется, могут отыграть любое отставание в счете.