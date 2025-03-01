Прогноз на матч «Бетис» — «Реал» 1 марта 2025 года: Мбаппе и Винисиус оторвутся в Севилье

Февраль получился не самым приятным месяцем для «Реала». Мадридцы теряли очки, жаловались на судей, но было и хорошее. Команда Анчелотти выбила «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, снова побеждает и держится наравне с «Барселоной» в Ла Лиге. «Бетис» взбодрился после трансфера Антони из «Манчестер Юнайтед» и приблизился к топ-6.
Коэффициенты букмекеров на матч «Бетис» — «Реал»
«Реал Мадрид» — фаворит, но коэффициент на его победу достаточно высок: 2,00. Победа «Бетиса» и ничья стоят 3,80. От этой игры ждут голов, тотал больше 2,5 оценивается лишь в 1,58.
Прогноз на матч «Бетис» — «Реал»
Чемпионская гонка в Испании продолжается. «Реал» подпустил и даже пропустил вперед «Барселону» по дополнительным показателем, однако перспективы у мадридцев хорошие. Винисиус наконец начал забивать, Мбаппе уже давно в огне (14 голов в 2025 году). Рюдигер и Алаба вернулись в оборону, так что Анчелотти может спокойно вздохнуть. Хотя потери Беллингема и Вальверде неприятны для «сливочных».
«Бетис» провел первый круг в районе 10-го места, но 10 очков в последних 5 турах позволили подняться на 7-е. Ярко дебютировал бразилец Антони, на его счету уже 3 гола и 2 передачи — больше, чем за полгода в «Ман Юнайтед». Тренеру Пеллегрини осталось придумать только, как сделать игру в защите понадежнее. В 25 турах «Бетис» пропустил 32 гола.
«Реал», похоже, начал новую победную серию после 2:0 с «Жироной» и 1:0 с «Сосьедадом», так что шансов спастись у «Бетиса» немного. Выбираем победу гостей за 2,00 и индивидуальный тотал «Реала» больше 2 за 2,42.
Статистические тренды в играх «Бетиса» и «Реала»
|«Бетис»
|«Реал»
|Сыграл вничью с «Реалом» в 3 из 5 последних матчей.
|Выиграл 4 матча из последних 5.
|Тотал больше 2,5 проходил в 5 матчах Ла Лиги из последних 6.
|Забил минимум 2 гола в 3 из 5 последних играх.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский предлагает два варианта: «Выезд в Севилью представляется крайне сложным для “Реала”, который постоянно играет через два дня на третий, порядком замучился и сейчас будет играть против куда более свежего “Бетиса”. Я думаю, что здесь будет ничья, и мне нравится очень высокий на это коэффициент 3,95, поэтому рискну. И более размеренная ставка с меньшим коэффициентом — обе команды забьют и мадридский “Реал” не проиграет за 1,85».
Ставки на матч «Бетис» — «Реал» 1 марта 2025 года
Победа «Реала» за 2,00.
Индивидуальный тотал «Реала» больше 2 за 2,42.