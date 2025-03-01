Прогноз на матч «Бетис» — «Реал» 1 марта 2025 года: Мбаппе и Винисиус оторвутся в Севилье

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский предлагает два варианта: «Выезд в Севилью представляется крайне сложным для “Реала”, который постоянно играет через два дня на третий, порядком замучился и сейчас будет играть против куда более свежего “Бетиса”. Я думаю, что здесь будет ничья, и мне нравится очень высокий на это коэффициент 3,95, поэтому рискну. И более размеренная ставка с меньшим коэффициентом — обе команды забьют и мадридский “Реал” не проиграет за 1,85».