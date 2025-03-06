Прогноз на матч АЗ — «Тоттенхэм» 6 марта 2025 года: дуэль двух атакующих команд

Эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко отдает предпочтение команде из Нидерландов: «Мои симпатии, конечно, на стороне “шпор”. Но все-таки очень тяжело сезон для них проходит. Не уверен, что в этой паре команда Постекоглу является фаворитом. Тут игра еще и будет домашней для нидерландцев. Так что мне совсем тяжело поверить в успех англичан. Они явно приедут смешанным составом, в лазарете тоже остается достаточно важных игроков. Мой выбор — победа АЗ за 3,15. Может быть, в ответной встрече “Тоттенхэм” и вернется в борьбу, но сейчас ему будет тяжело выиграть».