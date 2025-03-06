Прогноз на матч АЗ — «Тоттенхэм» 6 марта 2025 года: дуэль двух атакующих команд

«Тоттенхэм» постепенно выходит из кризиса и делает ставку на Лигу Европы, чтобы спасти неудачный сезон. Однако соперник не так прост — скромный по бюджету АЗ уже выбил из турнира более богатый «Галатасарай».
Коэффициенты букмекеров на матч АЗ — «Тоттенхэм»
Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение «Тоттенхэму». На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,12, ничья стоит 3,70, а победа голландцев — 3,40. Также тут ждут голы: на тотал больше 2,5 ставки принимают с коэффициентом 1,70.
Прогноз на матч АЗ — «Тоттенхэм»
Команда из Алкмара по традиции опирается на своих воспитанников, а талантов здесь хватает. В 2023-м АЗ выиграл Юношескую лигу УЕФА, и теперь многие парни оттуда попали в основную команду. Алкмар занял 19-е место на групповом этапе Лиги Европы, голландцы много забивали и много пропускали. В стыках они переиграли «Галатасарай», сделав задел еще в домашнем матче — 4:1. Игроки АЗ хороши в быстрых атаках, они умеют пользоваться пространством на чужой половине поля. Главный бомбардир команды — 23-летний Пэрротт, он забил 17 голов в этом сезоне.
«Тоттенхэм» избежал дополнительных матчей в Лиге Европы, заняв 5-е место на групповом этапе. В состав постепенно возвращаются травмированные игроки, и у Постекоглу все меньше кадровых проблем. Пока что вне заявки на матч остался Кулусевски, а вот Ромеро, ван де Вен и Соланке полетели в Нидерланды. В АПЛ у «шпор» с 13-го места почти нет шансов зацепиться за еврокубки, зато можно пробиться в Лигу чемпионов через ЛЕ. И заодно выиграть первый трофей с 2008 года. К слову, «шпоры» показали отличную результативность, забив 17 мячей за восемь туров в Лиге Европы.
«Тоттенхэм» и АЗ уже встречались этой осенью в ЛЕ, в Лондоне «шпоры» победили 1:0. На своем поле голландцы не будут отсиживаться в обороне, так что можно рассчитывать на голы. Выбираем обе забьют + тотал больше 2,5 за 2,00. Также у «Тоттенхэма» было больше времени на подготовку к этой встрече, так что ставим на победу гостей.
Статистические тренды в играх АЗ и «Тоттенхэма»
|АЗ
|«Тоттенхэм»
|Выиграл 10 из последних 11 домашних матчей.
|Ставка тотал больше 2,5 + обе забьют прошла в 5 из последних 7 матчей на выезде.
|Забивает во втором тайме в последних 11 домашних играх.
|Забил минимум один гол в 7 из последних 8 гостевых матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко отдает предпочтение команде из Нидерландов: «Мои симпатии, конечно, на стороне “шпор”. Но все-таки очень тяжело сезон для них проходит. Не уверен, что в этой паре команда Постекоглу является фаворитом. Тут игра еще и будет домашней для нидерландцев. Так что мне совсем тяжело поверить в успех англичан. Они явно приедут смешанным составом, в лазарете тоже остается достаточно важных игроков. Мой выбор — победа АЗ за 3,15. Может быть, в ответной встрече “Тоттенхэм” и вернется в борьбу, но сейчас ему будет тяжело выиграть».
Ставки на матч АЗ — «Тоттенхэм» 6 марта 2025 года
Тотал больше 2,5 и обе забьют — 2,00.
Победа «Тоттенхэма» — 2,12.