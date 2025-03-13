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Прогноз на матч «Тоттенхэм» — АЗ 13 марта 2025 года: «шпорам» нужно спасти сезон

Противостояние «Тоттенхэм» — АЗ в ⅛ финала Лиги Европы.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ответный матч ⅛ финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и АЗ станет решающим для лондонского клуба. После неожиданного поражения в первом матче «шпорам» предстоит исправлять ситуацию перед своими болельщиками. Смогут ли подопечные Постекоглу сломить организованную оборону голландцев или АЗ сохранит преимущество и выбьет англичан из турнира?

Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм» — АЗ

Букмекеры уверены в победе хозяев и предлагают коэффициент 1,47 на победу «Тоттенхэма». Вероятность ничьей оценивается коэффициентом 4,60, а вот победа АЗ считается маловероятной, на нее можно поставить с коэффициентом 6,40.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — АЗ

Футбол
Лига Европы 2024/2025
1/8 финала, 13.03.2025, 23:00
Тоттенхэм Хотспур
-
АЗ
-

После поражения в первом матче со счетом 0:1 в Лондоне «шпорам» нужна только победа. Иначе «Тоттенхэм» официально лишится шансов выиграть трофей в этом сезоне и не попадет в Лигу чемпионов. В предыдущем туре АПЛ команда выглядела не лучшим образом, но избежала поражения от «Борнмута» (2:2).

АЗ показал, что умеет играть с более статусными соперниками. Команда надежно оборонялась в первой игре и создала несколько опасных моментов у чужих ворот. В Англии им нужно сыграть максимально организованно, используя контратаки и стандарты. «Тоттенхэм» с первых минут возьмет мяч под контроль и будет взламывать оборону соперника. По такой игре стоит ожидать минимум два гола и много угловых со стороны хозяев.

Наш прогноз: обе забьют за 1,70, индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 2 голов за 1,84 и индивидуальный тотал «Тоттенхэма» по угловым больше 7,5 за 2,03.

Статистические тренды в играх «Тоттенхэма» и АЗ

«Тоттенхэм»АЗ
Забил минимум один гол во всех 29 матчах дома в Лиге Европы.Не выиграл 4 матча из 5 последних в гостях.
Выиграл 4 из 5 домашних матчей против голландских клубов.Ставка «обе забьют» прошла в 4 матчах из последних 6.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Погребняк ставит в этом матче на голы: «АЗ едет в Лондон с небольшим, но скользким преимуществом в один мяч. Садиться в оборону и надеяться на плохую реализацию “шпор” нельзя. Воспитанник “Тоттенхэма” Пэррот уже показал свое упорство в первой игре, когда вынудил хозяев забить автогол. Уверен, он снова будет создавать проблемы защитникам “Тоттенхэма”. Очень непростая игра с большой интригой и голами. Моя ставка — тотал больше 3».

Ставки на матч «Тоттенхэм» — АЗ 13 марта 2025 года

Обе забьют за 1,70.

Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 2 голов за 1,84.

Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» по угловым больше 7,5 за 2,03.