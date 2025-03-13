Прогноз на матч «Тоттенхэм» — АЗ 13 марта 2025 года: «шпорам» нужно спасти сезон

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Погребняк ставит в этом матче на голы: «АЗ едет в Лондон с небольшим, но скользким преимуществом в один мяч. Садиться в оборону и надеяться на плохую реализацию “шпор” нельзя. Воспитанник “Тоттенхэма” Пэррот уже показал свое упорство в первой игре, когда вынудил хозяев забить автогол. Уверен, он снова будет создавать проблемы защитникам “Тоттенхэма”. Очень непростая игра с большой интригой и голами. Моя ставка — тотал больше 3».