Прогноз на матч «Аталанта» — «Интер» 16 марта 2025 года: битва лидеров Серии А

«Аталанта» и «Интер» сразятся в Бергамо за крайне важные очки. Хозяева занимают третью строчку, а гости возглавляют турнирную таблицу, но между ними всего три балла. Эта встреча может сыграть ключевую роль в чемпионской гонке.
Коэффициенты букмекеров на матч «Аталанта» — «Интер»
Букмекеры ожидают равную игру. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,85. Ничья стоит 3,30, победа «Интера» — 2,75. Судя по котировкам, нет ясности и в том, сколько будет голов. На тотал меньше 2,5 дают 1,90, на тотал больше 2,5 — 1,96.
Прогноз на матч «Аталанта» — «Интер»
«Аталанта» осталась без Лиги чемпионов, из Кубка Италии она тоже вылетела. Теперь подопечным Гасперини не нужно будет играть каждые три дня, а это важно, учитывая энергичный футбол бергамасков. Неделю назад они разгромили «Ювентус» 4:0, впервые обыграв туринцев с 2021 года. Причем Лукман, Ретеги и их одноклубники могли забить еще больше. Отдельно стоит отметить оборону «Аталанты»: не пропускает уже 5 туров подряд.
«Интер» же стабилен на всех фронтах. Во вторник «нерадзурри» во второй раз обыграли «Фейеноорд» (2:1) и уверенно вышли в четвертьфинал ЛЧ. В прошлом туре Серии А команда Индзаги чуть не потеряла очки с худшим клубом Италии «Монцей», но все-таки дожала соперника и превратила 0:2 в 3:2.
Интересно, что у «Аталанты» и «Интера» практически идентичная статистика забитых и пропущенных мячей: 63−26 и 63−27. Кроме того, обе команды входят в число в топ-3 по набранным очкам в гостях. В первом круге «нерадзурри» не оставили шансов подопечным Гасперини, разгромив их со счетом 4:0. В этот раз ждем более упорной борьбы.
Наш прогноз: обе забьют за 1,72, а также тотал больше 2,5 за 1,96.
Статистические тренды в играх «Аталанта» — «Интер»
|«Аталанта»
|«Интер»
|В 4 последних матчах Серии А на выезде забила 16 мячей.
|Не выигрывает в гостях в 4 последних матчах Серии А.
|Не пропускает 5 туров подряд.
|Ставка «обе забьют» прошла в 3 турах из 5 последних.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Эльвин Керимов выбрал ставку с коэффициентом в районе «двойки»: «Я здесь в исход лезть не буду, несмотря на большое преимущество в личных встречах “Интера”. Я возьму ставку — количество голов два или три с коэффициентом 2,02. Я вижу счет 1:1, 2:0 в одну из сторон, 2:1, 1:2. В общем, самые популярные счета, мне кажется, вполне могут быть. Не жду здесь никакого разгрома ни в чью пользу. Но голы, я думаю, должны быть».
Ставки на матч «Аталанта» — «Интер» 16 марта 2025 года
Обе забьют — 1,72.
Тотал больше 2,5 — 1,96.