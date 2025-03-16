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Прогноз на матч «Аталанта» — «Интер» 16 марта 2025 года: битва лидеров Серии А

«Аталанта» догонит «Интер» в случае победы в 28-м туре чемпионата Италии.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Аталанта» и «Интер» сразятся в Бергамо за крайне важные очки. Хозяева занимают третью строчку, а гости возглавляют турнирную таблицу, но между ними всего три балла. Эта встреча может сыграть ключевую роль в чемпионской гонке.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аталанта» — «Интер»

Букмекеры ожидают равную игру. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,85. Ничья стоит 3,30, победа «Интера» — 2,75. Судя по котировкам, нет ясности и в том, сколько будет голов. На тотал меньше 2,5 дают 1,90, на тотал больше 2,5 — 1,96.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Интер»

«Аталанта» осталась без Лиги чемпионов, из Кубка Италии она тоже вылетела. Теперь подопечным Гасперини не нужно будет играть каждые три дня, а это важно, учитывая энергичный футбол бергамасков. Неделю назад они разгромили «Ювентус» 4:0, впервые обыграв туринцев с 2021 года. Причем Лукман, Ретеги и их одноклубники могли забить еще больше. Отдельно стоит отметить оборону «Аталанты»: не пропускает уже 5 туров подряд.

Футбол
Италия 2024/2025
Тур 29, 16.03.2025, 22:45
Аталанта
-
Интер
-

«Интер» же стабилен на всех фронтах. Во вторник «нерадзурри» во второй раз обыграли «Фейеноорд» (2:1) и уверенно вышли в четвертьфинал ЛЧ. В прошлом туре Серии А команда Индзаги чуть не потеряла очки с худшим клубом Италии «Монцей», но все-таки дожала соперника и превратила 0:2 в 3:2.

Интересно, что у «Аталанты» и «Интера» практически идентичная статистика забитых и пропущенных мячей: 63−26 и 63−27. Кроме того, обе команды входят в число в топ-3 по набранным очкам в гостях. В первом круге «нерадзурри» не оставили шансов подопечным Гасперини, разгромив их со счетом 4:0. В этот раз ждем более упорной борьбы.

Наш прогноз: обе забьют за 1,72, а также тотал больше 2,5 за 1,96.

Статистические тренды в играх «Аталанта» — «Интер»

«Аталанта»«Интер»
В 4 последних матчах Серии А на выезде забила 16 мячей.Не выигрывает в гостях в 4 последних матчах Серии А.
Не пропускает 5 туров подряд.Ставка «обе забьют» прошла в 3 турах из 5 последних.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Эльвин Керимов выбрал ставку с коэффициентом в районе «двойки»: «Я здесь в исход лезть не буду, несмотря на большое преимущество в личных встречах “Интера”. Я возьму ставку — количество голов два или три с коэффициентом 2,02. Я вижу счет 1:1, 2:0 в одну из сторон, 2:1, 1:2. В общем, самые популярные счета, мне кажется, вполне могут быть. Не жду здесь никакого разгрома ни в чью пользу. Но голы, я думаю, должны быть».

Ставки на матч «Аталанта» — «Интер» 16 марта 2025 года

Обе забьют — 1,72.

Тотал больше 2,5 — 1,96.