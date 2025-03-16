Прогноз на матч «Аталанта» — «Интер» 16 марта 2025 года: битва лидеров Серии А

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Эльвин Керимов выбрал ставку с коэффициентом в районе «двойки»: «Я здесь в исход лезть не буду, несмотря на большое преимущество в личных встречах “Интера”. Я возьму ставку — количество голов два или три с коэффициентом 2,02. Я вижу счет 1:1, 2:0 в одну из сторон, 2:1, 1:2. В общем, самые популярные счета, мне кажется, вполне могут быть. Не жду здесь никакого разгрома ни в чью пользу. Но голы, я думаю, должны быть».