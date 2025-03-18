Прогноз на матч «Трактор» — СКА 18 марта 2025 года: челябинцы затянут армейцев в голевую перестрелку

Челябинцы уже не решают никаких турнирных задач и могут спокойно готовиться к матчам на вылет. Это стало бы важным фактором в ситуации с другими клубами, где тренер решил бы беречь лидеров и давать отдых хоккеистам перед важными встречами. Однако в ситуации с канадцем Гру такого решения ждать не стоит: в домашних матчах тренер с западным менталитетом будет показывать шоу. Тем более игра с питерским коллективом — хорошая проверка готовности к Кубку Гагарина.