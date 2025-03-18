Прогноз на матч «Трактор» — СКА 18 марта 2025 года: челябинцы затянут армейцев в голевую перестрелку

«Трактор» уверенно идет на первом месте в Восточной конференции. Соперник по первому раунду в плей-офф тоже почти известен, так что мотивации у команды не так много. В предпоследней игре регулярного сезона в Челябинск приедет СКА, который продолжает борьбу за место повыше в чемпионате и готовится к тяжелому первому раунду Кубка Гагарина.
Коэффициенты букмекеров на матч «Трактор» — СКА
Букмекеры больше уверены в положительном исходе для хозяев: коэффициент на победу «Трактора» в основное время составляет 2,20, на успех СКА — 2,95. Вероятность перехода игры в дополнительное время оценивают в 4,15. Что ждать от матча в плане результативности неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,90, меньше 5,5 — так же 1,90.
Прогноз на матч «Трактор» — СКА
«Трактор» закрепил за собой первую строчку на Востоке. К плей-офф команда Бенуа Гру подходит в отличной форме — пять раз выиграли в 6 последних встречах. Отдельно стоит выделить победу с «Авангардом», который до этого выиграл 12 раз подряд. Ту встречу главный тренер пропускал по болезни, но на результате это не сказалось. На этот раз Гру выведет «Трактор» на матч лично.
Челябинцы уже не решают никаких турнирных задач и могут спокойно готовиться к матчам на вылет. Это стало бы важным фактором в ситуации с другими клубами, где тренер решил бы беречь лидеров и давать отдых хоккеистам перед важными встречами. Однако в ситуации с канадцем Гру такого решения ждать не стоит: в домашних матчах тренер с западным менталитетом будет показывать шоу. Тем более игра с питерским коллективом — хорошая проверка готовности к Кубку Гагарина.
СКА пытается спасти концовку чемпионата. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл четыре матча подряд после серии из четырех поражений. Армейцы продолжают бороться за более высокое место в таблице — отставание от минского «Динамо» составляет 3 очка. Итоговая позиция крайне важна для СКА, от нее зависит, с кем коллектив столкнется в первом раунде. Из вариантов: сложнейшее «Динамо» Москва с пятью победами над питерцами в сезоне или более проходимые «Спартак», ЦСКА и «Динамо» Минск.
Армейцы выйдут на игру основным составом и с большой мотивацией. Последние встречи ушли у коллектива Ротенберга на налаживание обороны. Скорее всего, начнет питерская команда вторым номером, но сдерживать «Трактор» долго будет тяжело — челябинцы, на которых не будет давить результат, способны вскрывать любую оборону за счет креатива. СКА придется играть активнее и раскрываться. Уровень исполнителей у обеих команд позволяет ждать результативную встречу.
Наш прогноз: тотал больше 5,5 — за 1,90. Если есть желание рискнуть, то предлагаем ставку на СКА с форой 0 — за 2,20.
Статистические тренды в играх «Трактора» и СКА
|«Трактор»
|СКА
|8 побед в 10 последних матчах.
|Выиграл 4 матча подряд.
|Тотал больше 5,5 проходил в 5 последних матчах.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артем Мельников тоже ставит на результативный матч: «Челябинск доигрывает регулярку на позитиве, поэтому от былого закрытого хоккея не осталось и следа. Питерцам позарез нужны очки, поэтому самая результативная команда КХЛ слегка изменила приоритеты в сторону надежности. И все же настроение “Трактора” должно снова пробудить иску авантюризма в хоккеистах СКА хотя бы на одну игру. А как они умеют работать в атаке, мы знаем. На тотал больше 5,5 идет коэффициент 1,87».
Ставки на матч «Трактор» — СКА 18 марта 2025 года
Тотал больше 5,5 — 1,90.
Победа СКА с форой 0 — 2,20.