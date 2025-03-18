Winline возглавил рейтинг букмекеров по версии Спорт Mail

По итогам предыдущего релиза рейтинга, выпущенного в сентябре 2024 года, первое место было у БК Фонбет, который на этот раз занял второе место после БК Winline. Третью строчку, как и в прошлый раз, заняла БК Лига ставок.
Исследование построено на онлайн-опросе, проведённом на независимой онлайн-панели. В нём приняли участие 1000 пользователя Рунета от 18 лет и старше, кто делал хотя бы одну ставку за последний год. Выборка репрезентативна генеральной совокупности Российской Федерации по географии и социально-демографическому составу.
Контроль за набранной выборкой обеспечивался с помощью: ограниченного доступа к прохождению опроса (респондент мог пройти его только один раз); анализа
медианного значения времени прохождения опроса респондентами с последующей выбраковкой несоответствующих анкет; также не учитывались анкеты с логическим несоответствием в ответах по смежным вопросам, с бессмысленным заполнением.
С полным рейтингом, а также с тем, как проводилось исследование, вы можете ознакомиться по ссылке.