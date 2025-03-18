Winline возглавил рейтинг букмекеров по версии Спорт Mail

Контроль за набранной выборкой обеспечивался с помощью: ограниченного доступа к прохождению опроса (респондент мог пройти его только один раз); анализа

медианного значения времени прохождения опроса респондентами с последующей выбраковкой несоответствующих анкет; также не учитывались анкеты с логическим несоответствием в ответах по смежным вопросам, с бессмысленным заполнением.