Прогноз на матч Италия — Германия 20 марта 2025 года: немецкая атака уступит итальянской обороне

Проблемные зоны у коллектива все же есть. Главная — вратарская позиция: два главных вратаря страны Нойер и тер Стеген восстанавливаются после травм и не сыграют. В их отсутствие у немцев нет стопроцентного первого номера. Также Нагельсманн не нашел в стране крутого завершителя — использовал на этой позиции Хавертца (сейчас с травмой) или вингеров. Против надежной обороны Италии этого может не хватить.