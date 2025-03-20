Прогноз на матч Италия — Германия 20 марта 2025 года: немецкая атака уступит итальянской обороне

Итальянцы вышли в плей-офф Лиги наций со второго места в достаточно тяжелой группе с Францией и Бельгией. При этом очков у них был столько же, сколько и у лидирующих «трехцветных» — все решили дополнительные показатели. Германия в первой стадии выглядела уверенно и показала отличный результат — четыре победы и две ничьи. Первый матч противостояния пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Коэффициенты букмекеров на матч Италия — Германия
Букмекеры не смогли определить фаворита в предстоящей игре: на победу любой из команд коэффициент одинаковый — 2,80. Ничья оценивается в 3,25. Большого количества голов ждать не стоит — тотал меньше 2,5 можно взять за 1,75.
Прогноз на матч Италия — Германия
У итальянцев может собраться хороший состав на матчи с Германией. Вратарь Доннарумма сыграл один из лучших матчей в карьере против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Ему смогут помочь защитники из итальянских грандов «Интера» и «Ювентуса». В полузащите есть Барелла и Тонали. В нападении из-за травмы не сыграет Ретеги, главный тренер Спаллетти выпустит Распадори и Кина.
Футбол сборной Италии тоже обойдется без сюрпризов. Спаллетти решил не отходить от национальных традиций и поставил команде хорошую игру во владение — проиграли контроль мяча лишь в одном матче группового этапа из-за раннего удаления Пеллегрини. Если все будет складываться по сценарию «Скуадры адзурры», большого количества голов ждать не стоит — итальянцы будут играть осторожно и рассчитывать на ошибки оппонентов под давлением домашних трибун.
У немцев совершенно другой тип футбола. Молодой тренер Нагельсманн закончил с экспериментами и стал прививать сборной атакующий футбол. Он отказался от расстановки с тремя защитниками в пользу классической схемы 4−2−3−1. Нападение Германии отличается большим количеством креативных и быстрых игроков, которые делают результат за счет поиска свободных зон и использования пространства. На Евро команда доказала, что может адаптироваться под любого соперника и не проигрывать в качестве.
Проблемные зоны у коллектива все же есть. Главная — вратарская позиция: два главных вратаря страны Нойер и тер Стеген восстанавливаются после травм и не сыграют. В их отсутствие у немцев нет стопроцентного первого номера. Также Нагельсманн не нашел в стране крутого завершителя — использовал на этой позиции Хавертца (сейчас с травмой) или вингеров. Против надежной обороны Италии этого может не хватить.
Наш прогноз: Италия не проиграет и тотал меньше 3,5 — за 1,87. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что забьет только одна команда — за 2,45.
Статистические тренды в играх Италии и Германии
|Италия
|Германия
|Тотал больше 2,5 проходил в 4 из 5 последних матчей.
|Не проиграла ни одной из 5 пяти последних встреч.
|Лишь раз проиграла в 5 последних играх.
|Не пропускает в первом тайме 4 матча подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Непростой игры для немцев ждет эксперт «Рейтинга Букмекеров» Андрей Лаврентьев и ставит на победу итальянцев или ничью: «У сборной Германии есть проблемы с составом, прежде всего в линии атаки. Виртц, Сане и Хавертц вряд ли сыграют в Милане, поэтому Адейеми и Мусиала, выступая на флангах, попробуют создать проблемы итальянской обороне. В свою очередь, итальянцы, думаю, также сумеют напрячь оборону и вратаря сборной Германии. Мой прогноз: обе команды забьют, плюс Италия победит в один мяч или будет ничья».
Ставки на матч Италия — Германия 20 марта 2025 года
Италия не проиграет и тотал меньше 3,5 — 1,87.
Только одна команда забьет — 2,45.