Прогноз на матч Дания — Португалия 20 марта 2025 года: Эриксен ответит на гол Роналду?

Дания, несмотря на чехарду с тренерами в прошлом году, впервые вышла в плей-офф Лиги наций. С конца октября сборной руководит Ример. С ним датчане уступили Испании (1:2) и устояли в Сербии (0:0), благодаря этой ничьей они и заняли второе место в группе. Португалия, победитель первого розыгрыша турнира, уверенно выиграла свою группу, не потерпев ни одного поражения.
Коэффициенты букмекеров на матч Дания — Португалия
Букмекеры считают Португалию фаворитом предстоящей встречи. Победа гостей оценивается коэффициентом 2,25, что подтверждает их высокий статус. Вероятность ничейного исхода предлагается с коэффициентом 3,30, а на победу Дании можно поставить с коэффициентом 3,50.
Прогноз на матч Дания — Португалия
Дания начала выступление в Лиге наций с двух побед, но затем в 4 матчах набрала только два очка. Главный тренер Ример отошел от привычной схемы с тремя центральными защитниками, теперь нет сильного акцента на игру через фланговых защитников. Главная потеря датчан перед этой встречей — выбыл важный опорник Хейбьерг. С разрушением чужих атак могут быть проблемы. Впереди Ример рассчитывает на плеймейкера Эриксена и на форварда Бирета из «Монако», который забил в 2025-м 11 голов в 9 матчах.
Португалия стала одной из самых результативных сборных на групповом этапе, забив 13 голов в 6 матчах. В споре бомбардиров лидерство захватил Роналду, на его счету 5 мячей. Криштиану хочет сыграть на ЧМ-2026, так что главный тренер Мартинес продолжает выпускать его в основном составе. Впрочем, в Лиге наций это не создает проблем, португальцы много забивают и мало пропускают. У них отличная линия полузащиты с Витиньей, Бруну и Невешем, есть опытные защитники и вратарь.
Дания редко проигрывает дома и редко уходит с домашнего поля без гола. От Португалии тоже всегда можно ждать мячей. Наш прогноз: обе забьют за 1,80, еще один вариант Роналду забьет и Португалия не проиграет за 2,65.
Статистические тренды в играх Дании и Португалии
|Дания
|Португалия
|Не выигрывает 4 матча подряд.
|Не проигрывает в 8 матчах подряд.
|В 10 матчах подряд забивает не более 2 голов.
|В 4 из 6 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко не ждет голов в Копенгагене: «У меня есть предположение, что игра не будет голевой. Все же предстоит еще один, ответный матч в Португалии. Поэтому, предлагаю рассмотреть ставку — тотал меньше 2.5 голов за 1.90, считаю, что неплохо. Ну или обе команды забьют — нет. Я за первый вариант!».
Ставки на матч Дания — Португалия 20 марта 2025 года
Обе забьют за 1,80.
Роналду забьет и Португалия не проиграет за 2,65.