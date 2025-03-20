Прогноз на матч Дания — Португалия 20 марта 2025 года: Эриксен ответит на гол Роналду?

Дания начала выступление в Лиге наций с двух побед, но затем в 4 матчах набрала только два очка. Главный тренер Ример отошел от привычной схемы с тремя центральными защитниками, теперь нет сильного акцента на игру через фланговых защитников. Главная потеря датчан перед этой встречей — выбыл важный опорник Хейбьерг. С разрушением чужих атак могут быть проблемы. Впереди Ример рассчитывает на плеймейкера Эриксена и на форварда Бирета из «Монако», который забил в 2025-м 11 голов в 9 матчах.