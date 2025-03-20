Прогноз на матч «Вашингтон» — «Филадельфия» 21 марта 2025 года: банда Овечкина обезоружит «летчиков»

Насколько силен нынешний «Вашингтон», кажется, не знает никто. Перед сезоном от «столичных» ждали хотя бы попадания в плей-офф, потом борьбы за первое место в конференции, теперь есть надежды на Кубок Стэнли. «Филадельфия» же окончательно ушла в перестройку — у команды нет ни сильного состава, ни результата, ни характера. На отрезке за последние 10 матчей хуже «летчиков» выступает только «Детройт». В сражении клубов с разных полюсов на первый взгляд нет интриги.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Филадельфия»
Букмекеры почти не оставляют шансов на победу гостям: коэффициент на победу «Филадельфии» составляет 4,20, на успех «Вашингтона» — 1,70. Ничью в основное время оценивают в 4,70. Результативным ли будет матч, однозначно ответить нельзя: тотал меньше 5,5 стоит 1,85, больше — 1,95.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Филадельфия»
«Вашингтон», на первый взгляд, совсем не напрягается во время матчей и играет в свое удовольствие. Команда отлично понимает, что делать в атаке и обороне. Также помогает столичному коллективу пара отличных вратарей Томпсон и Линдгрен, которые в этом сезоне уже получили улучшенные контракты. Хорошее комплектование состава помогает выставлять на игры четыре тройки без явных слабых мест. Звездой матча может стать любой — угроза исходит от каждого сочетания.
Домашняя арена — важный фактор успеха. Сейчас у «Кэпиталс» продолжается серия из четырех побед на своей площадке. Не позволяет пропустить матчи и приближающийся рекорд капитана Овечкина (до Гретцки — 7 шайб). Российский бомбардир постоянно источает опасность и заводит свою команду. Появление «великой восьмерки» на льду сопровождается ревом трибун, а особая опека со стороны соперников позволяет партнерам находить больше зон для бросков.
В «Филадельфии» сломалось все. Известный тренер Торторелла привык ставить хоккей, основанный на самоотдаче игроков и надежной обороне. Однако в клубе сейчас нет ни одного, ни другого. Окончательно добило коллектив сильное отставание от борьбы за зону плей-офф — девять очков и шесть строчек в таблице. У хоккеистов пропала мотивация, а выделить лидера в составе почти невозможно. Главная надежда «Флайерс» нападающий Мичков опять перестал набирать очки — пять матчей без результативных действий.
Единственный шанс зацепиться за результат в матче — взбодрить команду новыми игроками. Варианты у Тортореллы есть. Перед дедлайном «Филадельфия» выменяла Гребенкина, который агрессивно играет в атаке, постоянно участвует в силовой борьбе и может дать команде необходимый импульс. Однако пока россиянин в фарм-клубе и только ждет вызова — забивает в двух матчах подряд.
Наш прогноз: победа «Вашингтона» с форой −1 — за 1,90. Можно рискнуть сильнее и поставить на индивидуальный тотал «Филадельфии» меньше 2 — за 2,15.
Статистические тренды в играх «Вашингтона» и «Филадельфии»
|«Вашингтон»
|«Филадельфия»
|Выиграл 4 подряд домашних матча.
|Лишь в 1 из 5 последних матчей забила больше 2,5 голов.
|Три матча подряд не пропускают больше 1 шайбы.
|Проиграла 7 из 8 последних гостевых матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Николай Чегорский считает, что «Вашингтон» может пробить индивидуальный тотал больше 3: «Филадельфия» последний раз побеждала в основное время 26 февраля. После этого она потерпела 8 поражений в 10 матчах и 8 раз пропускала минимум 3 шайбы за матч. В каждой из трех личных встреч этого сезона «Вашингтон» забрасывал минимум четыре шайбы «Филадельфии».
Ставки на матч «Вашингтон» — «Филадельфия» 21 марта 2025 года
Победа «Вашингтона» с форой −1 — 1,90.
Индивидуальный тотал «Филадельфии» меньше 2 — 2,15.