Прогноз на матч «Вашингтон» — «Филадельфия» 21 марта 2025 года: банда Овечкина обезоружит «летчиков»

Насколько силен нынешний «Вашингтон», кажется, не знает никто. Перед сезоном от «столичных» ждали хотя бы попадания в плей-офф, потом борьбы за первое место в конференции, теперь есть надежды на Кубок Стэнли. «Филадельфия» же окончательно ушла в перестройку — у команды нет ни сильного состава, ни результата, ни характера. На отрезке за последние 10 матчей хуже «летчиков» выступает только «Детройт». В сражении клубов с разных полюсов на первый взгляд нет интриги.