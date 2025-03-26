Прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь» 26 марта 2025 года: Козырев удивит Жамнова

Второй год подряд в первом раунде Кубка Гагарина встречаются «Спартак» и «Северсталь». В прошлый раз противостояние закончилось уверенным проходом москвичей в четвертьфинал. На этот раз команда из Череповца постарается изменить ситуацию.
Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Северсталь»
В первом матче букмекеры считают москвичей фаворитами: коэффициент на победу «Спартака» с учетом овертайма составляет 1,50, на «Северсталь» — 2,60. Насколько результативной будет встреча непонятно: тотал больше 5,5 стоит 1,90, меньше — тоже 1,90.
Прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь»
В этом году москвичи подходят к серии с «Северсталью» с большим количеством проблем. Первая тройка Голдобин — Порядин — Морозов уже не так сверкает, как это было в 2024-м. Тренеру Жамнову пришлось разъединять лидеров по разным сочетаниям и воспитывать, не заявляя на некоторые матчи. Результат к концу чемпионата появился — после серии из четырех поражений столичная команда выиграла 5 раз в 6 последних встречах. Однако вопросов к команде меньше не стало.
Все еще непонятно, кто из вратарей начнет в стартовом составе в играх на вылет — после перехода Загидулина игровое время между ним и Николаевым делилось пополам. Ни один из них сейчас не выглядит стопроцентным вариантом, а матчи голкиперам предстоят тяжелые. «Северсталь» в этом сезоне стала одной из тех команд, кто перешагнул за 200 забитых шайб — много в череповецкой команде зависит от игры в атаке. При этом Жамнов обещает, что изменит подход к серии и не позволит игре скатится к варианту «кто больше забьет».
Команда из Череповца могла выбирать себе соперника в последнем матче регулярки. «Северсталь» приложила все усилия и победила московское «Динамо», чтобы в первом раунде играть со «Спартаком». В этом сезоне было четыре очные встречи между клубами, в которых по два раза выиграл каждый.
Главным минусом тренера Козырева называют стиль, не подходящий Кубку Гагарина: хоккеисты почти не используют силовые приемы, уходят от борьбы, стараются не упрощать игру и выходят из обороны через пас. Однако в последнем матче с «Динамо» череповецкая команда изменила подход — выбрасывала шайбу и упрощала игру при начале атаки. Как итог — первая победа над бело-голубыми за 12 матчей.
«Северстали» важно подойти к первому матчу серии в отличной физической готовности — энергозатратный стиль Козырева требует постоянного движения от каждого игрока. Наверняка, тренерский штаб сделал выводы из прошлогоднего результата и будет менять игру команды. Очередной проигрыш в первом раунде Кубка Гагарина означал бы топтание на месте и подверг метод Козырева критике. Победа над «Спартаком» эти вопросы снимет.
Наш прогноз: «Северсталь» не проиграет в основное время — за 1,90. В очередной результативный матч между командами верится с трудом, тренеры обещали уйти от этого, поэтому ставка рискованнее — тотал меньше 5 с коэффициентом 2,25.
Статистические тренды в играх «Спартака» и «Северстали»
|«Спартак»
|«Северсталь»
|Забивал минимум два гола в 6 последних встречах.
|4 победы в 5 последних матчах.
|Выиграл 5 из 6 последних игр.
|Три последних матча со «Спартаком» пробивали тотал больше 5,5.
Ставки на матч «Спартак» — «Северсталь» 26 марта 2025 года
«Северсталь» не проиграет в основное время — 1,90.
Тотал меньше 5 — 2,25.