Прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь» 26 марта 2025 года: Козырев удивит Жамнова

Все еще непонятно, кто из вратарей начнет в стартовом составе в играх на вылет — после перехода Загидулина игровое время между ним и Николаевым делилось пополам. Ни один из них сейчас не выглядит стопроцентным вариантом, а матчи голкиперам предстоят тяжелые. «Северсталь» в этом сезоне стала одной из тех команд, кто перешагнул за 200 забитых шайб — много в череповецкой команде зависит от игры в атаке. При этом Жамнов обещает, что изменит подход к серии и не позволит игре скатится к варианту «кто больше забьет».