Матч «Динамо» Москва — «Оренбург» 29 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Оренбург» продолжает занимать последнее место в таблице РПЛ. Последний матч против «Факела» команда выиграла и прервала серию из восьми поражений подряд. На этот раз им придется встретится с московским «Динамо», которое отстало от борьбы за чемпионство — одна победа в трех матчах после зимней паузы.
Когда и во сколько начало матча
Матч начнется 29 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В прямом эфире встречу покажут «Кинопоиск» и «Матч Премьер».
Известен ли состав команд
Стартовые составы станут известны за час до стартового свистка. Однако ориентировочные заявки выглядят так:
Динамо Москва
Вратарь: Лунев.
Защита: Даса, Фернандес, Бальбуэна, Скопинцев.
Полузащита: Глебов, Чавес, Бителло, Нгамале.
Атака: Гладышев, Маухуб.
Из-за травмы матч пропустит Тюкавин.
Оренбург
Вратарь: Сысуев.
Защита: Зотов, Татаев, Хотулев, Сидоров.
Полузащита: Михайлов, Коваленко, Рыбчинский, Гюрлюк.
Атака: Марин, Мансилья.
Перебор желтых карточек не позволит принять участие в матче Башичу. Из-за травмы пропустит игру Флорентин.
Где проходит футбольный матч
Встреча состоится в Москве на домашнем стадионе «Динамо» — «ВТБ Арене».