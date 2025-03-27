Матч «Динамо» Москва — «Оренбург» 29 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Оренбург» продолжает занимать последнее место в таблице РПЛ. Последний матч против «Факела» команда выиграла и прервала серию из восьми поражений подряд. На этот раз им придется встретится с московским «Динамо», которое отстало от борьбы за чемпионство — одна победа в трех матчах после зимней паузы.