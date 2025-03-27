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Матч «Динамо» Москва — «Оренбург» 29 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В субботу, 29 марта, «Оренбург» приедет в столицу на матч 22-го тура с «Динамо».

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

«Оренбург» продолжает занимать последнее место в таблице РПЛ. Последний матч против «Факела» команда выиграла и прервала серию из восьми поражений подряд. На этот раз им придется встретится с московским «Динамо», которое отстало от борьбы за чемпионство — одна победа в трех матчах после зимней паузы.

Когда и во сколько начало матча

Матч начнется 29 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В прямом эфире встречу покажут «Кинопоиск» и «Матч Премьер».

Известен ли состав команд

Стартовые составы станут известны за час до стартового свистка. Однако ориентировочные заявки выглядят так:

Динамо Москва

Вратарь: Лунев.

Защита: Даса, Фернандес, Бальбуэна, Скопинцев.

Полузащита: Глебов, Чавес, Бителло, Нгамале.

Атака: Гладышев, Маухуб.

Из-за травмы матч пропустит Тюкавин.

Оренбург

Вратарь: Сысуев.

Защита: Зотов, Татаев, Хотулев, Сидоров.

Полузащита: Михайлов, Коваленко, Рыбчинский, Гюрлюк.

Атака: Марин, Мансилья.

Перебор желтых карточек не позволит принять участие в матче Башичу. Из-за травмы пропустит игру Флорентин.

Где проходит футбольный матч

Встреча состоится в Москве на домашнем стадионе «Динамо» — «ВТБ Арене».