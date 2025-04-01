Прогноз на матч «Реал» — «Реал Сосьедад» 1 апреля 2025 года: где Мбаппе, там голы

«Реал» продолжает борьбу сразу на трех фронтах, и, несмотря на плотный график, сохраняет хорошую форму и настрой — в последнем туре Ла Лиги «сливочные» дожали «Леганес». «Реал Сосьедад» тоже свой матч выиграл, но выше 10-го места в таблице не поднялся. К кубковому турниру у басков всегда особое внимание, так что просто команде Анчелотти сегодня не будет.
Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»
Букмекеры считают «Реал» фаворитом в ответном матче: коэффициент на победу мадридцев в основное время составляет 1,46, на ничейный результат — 5,40, а на победу гостей из Сан-Себастьяна — 6,70. На тотал больше 2,5 дают 1,65.
Прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»
В субботу «Реал» победил «Леганес» 3:2 благодаря дублю Мбаппе. Команда Анчелотти вышла не в оптимальном составе, в старте не было Куртуа, Винисиуса, Родриго, Тчуамени и Вальверде. Так что два пропущенных гола в такой ситуации не удивляют. «Реал» в ответ создал столько моментов, что мог забить 5−6 мячей. С реализацией лучше всего дела обстоят у Мбаппе. Француз настолько освоился в новой команде, что исполняет паненку и забивает со штрафного.
Впереди ответный полуфинал Кубка, к которому команда Анчелотти подходит после победы в первой встрече (1:0). На домашнем поле мадридцы не проигрывают с начала весны, а атакующее трио в лице Мбаппе, Винисиуса и Родриго готово снова доставлять проблемы соперникам.
«Реал Сосьедад» же фактически сосредоточен только на Кубке Испании. В Примере команда находится в середине таблицы, а в Лиге Европы вылетела от «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, баски прервали серию неудач победой над «Вальядолидом» (2:1) в прошлом туре.
К ответному матчу против «Реала» у гостей сразу несколько кадровых проблем: травмированы Одриосола, Захарян, Пачеко, Бекер и Браис Мендес. Все это усложняет задачу для басков, которым придется отыгрывать минимальное отставание на «Бернабеу».
Наш прогноз: обе забьют — 1,77 и тотал больше 3 — 2,00. У «Реала» почти все матчи в последнее время получаются голевыми.
Статистические тренды в играх «Реала» и «Реал Сосьедада»
|«Реал»
|«Реал Сосьедад»
|В 5 матчах из последних 6 проходил тотал больше 2,5.
|Пропускает в 7 матчах подряд.
|Выиграл 4 из 5 последних матчей.
|Выиграл лишь 1 матч из 7 последних.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич не ждет голы в этой встрече: «Я не знаю, что должен сделать “Сосьедад”, чтобы перевести матч хотя бы в дополнительное время. Обычно игры между этими командами “низовые”. Из шести последних матчей только один был “верховым” — 2:1. Думаю, и сейчас будет “низ”. Удивлен, что коэффициент на тотал меньше 3 такой высокий — 1,91. Жду упорную, вязкую игру».
Ставки на матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» 1 апреля 2025 года
Обе забьют — 1,77.
Тотал больше 3 — 2,00.