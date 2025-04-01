Прогноз на матч «Реал» — «Реал Сосьедад» 1 апреля 2025 года: где Мбаппе, там голы

В субботу «Реал» победил «Леганес» 3:2 благодаря дублю Мбаппе. Команда Анчелотти вышла не в оптимальном составе, в старте не было Куртуа, Винисиуса, Родриго, Тчуамени и Вальверде. Так что два пропущенных гола в такой ситуации не удивляют. «Реал» в ответ создал столько моментов, что мог забить 5−6 мячей. С реализацией лучше всего дела обстоят у Мбаппе. Француз настолько освоился в новой команде, что исполняет паненку и забивает со штрафного.