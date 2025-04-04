Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» 4 апреля 2025 года: Козлов согласится на скучный хоккей

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Анатолий Емелин не ждет много голов в этой игре: «Какой бы безыскусной ни смотрелась “Сибирь”, а приехав к ней в гости, уфимцы отвратительно сыграли в атаке и по делу проиграли две встречи подряд. Потряхивать их будет и теперь. Проблемы с реализацией, проблемы спецбригад, нервное поведение главных звезд на льду и вне льда. Так что разгромной победы от “Салавата” ждать не стоит. Четыре гола на двоих видятся максимум результативности для этой встречи».