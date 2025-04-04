Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» 4 апреля 2025 года: Козлов согласится на скучный хоккей

Болельщики «Салавата Юлаева» отпускали свою команду на гостевые матчи с ощущением скорого завершения серии с «Сибирью». Однако в Новосибирске случилось невообразимое — уфимцы дважды проиграли, с трудом забив один гол. Пятый матч станет ключевым в противостоянии и даст ответы на многие вопросы.
Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь»
Букмекеры считают хозяев однозначными фаворитами в предстоящей игре: коэффициент на итоговую победу «Салавата Юлаева» составляет 1,27, на «Сибирь» — 3,80. Много голов от встречи не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,65.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь»
Серия «Сибири» и «Салавата Юлаева» разделилась на две части. Матчи в Уфе стали ужасом для гостей — два разгрома с общим счетом 15:2. Игры в Новосибирске, наоборот, оставили зрителей без голов — дважды победила «Сибирь» со счетом 2:0 и 2:1.
Нападение уфимцев провело два плохих матча. Не получалось забивать ни у нижних звеньев, ни у звездных легионеров. Если в первой встрече это можно было объяснить хорошей игрой вратарей, то во второй — у атаки особо не было моментов. «Сибирь» неожиданно сыграла аккуратно и дисциплинированно, отрабатывать в обороне начали даже канадцы, ранее в этом не замеченные. Отдельного внимания заслуживает самопожертвование новосибирцев — 54 заблокированных броска за два домашних матча.
Однако не все в них зависело от хозяев. Тренер «Салавата» Козлов пытался успокоить команду после двух легких побед и настраивал на тяжелую серию. Это не помогло: игроки включились в борьбу, кажется, только в последние 10 минут четвертого матча.
Уфимцы не использовали в третьем матче 9 минут большинства, а в четвертом сами заработали 12 минут штрафа. Дисциплина «юлаевцев» испортилась не просто так. Игроки почувствовали, что серия от них уходит, а зацепиться за результат не получается. Эмоций в гостевых матчах у команды Козлова не было совсем, а в скучном хоккее, к которому свели матч новосибирцы, без них было не выиграть.
Нет уверенности, что домашние матчи что-то изменят в этом плане. Необходимую пощечину уфимцы получили еще после первого поражения, но в игре ничего не изменили. Возможно, домашние трибуны помогут «зеленым» проснуться, но яркого хоккея точно ждать не стоит. Игроки «Сибири» почувствовали свою силу и продолжат делать то, что у них хорошо получалось в прошлых матчах. Обе команды потеряли в последней встрече важных нападающих: новосибирцы остались без капитана Широкова, «Салават» — без центра второго звена Тодда.
Наш прогноз: тотал меньше 5 — за 1,90. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на «обе забьют» во втором периоде — за 2,75. Ключевой отрезок матча, когда игроки много устают и удаляются, пока поочередно проваливают обе команды.
Статистические тренды в играх «Салавата Юлаева» и «Сибири»
|«Салават Юлаев»
|«Сибирь»
|В 5 из 8 матчей этого сезона обыграл «Сибирь».
|В 5 из 7 последних встреч проходил тотал меньше 5,5.
|7 побед в 9 последних матчах.
|Забивала в большинстве в 3 последних играх с «Салаватом Юлаевым».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Анатолий Емелин не ждет много голов в этой игре: «Какой бы безыскусной ни смотрелась “Сибирь”, а приехав к ней в гости, уфимцы отвратительно сыграли в атаке и по делу проиграли две встречи подряд. Потряхивать их будет и теперь. Проблемы с реализацией, проблемы спецбригад, нервное поведение главных звезд на льду и вне льда. Так что разгромной победы от “Салавата” ждать не стоит. Четыре гола на двоих видятся максимум результативности для этой встречи».
Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» 4 апреля 2025 года
Тотал меньше 5 — 1,90.
Обе забьют во втором периоде — 2,75.