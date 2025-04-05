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​Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Рубин» 5 апреля 2025 года: самарцы поймали кураж

В 23-м туре чемпионата России самарские «Крылья Советов» примут казанский «Рубин».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Крылья Советов"

В прошлом туре обе команды провели яркие, но диаметрально противоположные по содержанию матчи. «Рубин» проиграл «Зениту» на выезде 0:4, пропустив три гола в меньшинстве. А «Крылья Советов» устроили настоящее шоу, разгромив «Локомотив» со счетом 5:1. Сейчас казанцы занимают 8-ю строчку в таблице, самарцы — 11-ю.

Коэффициенты букмекеров на матч «Крылья Советов» — «Рубин»

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам в матче: на победу самарской команды установлен коэффициент 2,10, на ничейный исход — 3,40, а на победу казанцев — 3,90. Тотал меньше 2,5 стоит 1,72. Ждать ли голы от обеих команд, эксперты не определились: на «обе забьют — да» и на «обе забьют — нет» предлагают 1,90.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Рубин»

«Рубин» по ходу весенней части чемпионата постепенно теряет турнирную мотивацию. Казанцы уверенно чувствуют себя вдали от зоны вылета, но и выше 7-го места им не подняться. Поэтому к матчам с середняками команда может подходить без особого настроя. Хотя за разгром от «Зенита» в прошлом туре Рахимову и его футболистам наверняка захочется реабилитироваться.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 23, 5.04.2025, 13:00
Крылья Советов
-
Рубин
-

У «Крыльев Советов» другая ситуация. Самарцы находятся всего в 3 очках от опасной зоны стыков. Неделю назад команда Осинькина эффектно разнесла «Локомотив», продемонстрировав отличную реализацию моментов и высокий командный настрой. Группа атаки во главе с Сергеевым поймала кураж.

Скорее всего, «Рубин» не станет раскрываться и попытается сыграть осторожно, чтобы минимизировать риски. «Крылья» же снова постараются агрессивно начать матч и забить быстрый гол. На помощь могут прийти стандартные положения и быстрые атаки. Наш прогноз: «обе забьют — нет» за 1,90 и победа «Крыльев Советов» за 2,10.

Статистические тренды в играх «Крыльев Советов» и «Рубина»

«Крылья Советов»
«Рубин»
Выиграли 1 из 4 последних матчей.
Проиграл 3 гостевых матча кряду.
Пропускают в 4 матчах подряд.
В 3 последних матчах прошла ставка «обе забьют — нет».

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич подметил необычный тренд: «В каждом матче весной “Крылья Советов” обязательно пропускают во втором тайме. Я думаю, что, если выйдет Даку во втором тайме и где-то удастся игру чуть перестроить, в зависимости от того, как она будет складываться, то “Рубин” вполне может забить во втором тайме. И мы знаем фишку Рахимова: во вторых таймах “Рубин” прилично добавляет. Мой прогноз на эту встречу за коэффициент 2,05 — гол “Рубина” во втором тайме».

Ставки на матч «Крылья Советов» — «Рубин» 5 апреля 2025 года

«Обе забьют — нет» — 1,90.

Победа «Крыльев Советов» — 2,10.