​Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Рубин» 5 апреля 2025 года: самарцы поймали кураж

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич подметил необычный тренд: «В каждом матче весной “Крылья Советов” обязательно пропускают во втором тайме. Я думаю, что, если выйдет Даку во втором тайме и где-то удастся игру чуть перестроить, в зависимости от того, как она будет складываться, то “Рубин” вполне может забить во втором тайме. И мы знаем фишку Рахимова: во вторых таймах “Рубин” прилично добавляет. Мой прогноз на эту встречу за коэффициент 2,05 — гол “Рубина” во втором тайме».