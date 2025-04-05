Прогноз на матч «Эвертон» — «Арсенал» 5 апреля 2025 года: не спешите ставить на фаворита

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ставит на «Арсенал»: «Я тут не сомневаюсь в успехе гостей, их уровень намного выше. Не уверен в том, что мы тут увидим полностью основной состав “Арсенала”. Но все равно они тут являются фаворитами, “Эвертон”, максимум, на что может рассчитывать, так это на ничью. Но и ее “ириски”, я думаю, не добудут. Моя ставка — победа “Арсенала” за 1,72».