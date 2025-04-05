Прогноз на матч «Эвертон» — «Арсенал» 5 апреля 2025 года: не спешите ставить на фаворита

«Арсенал» готовится к очередному матчу в премьер-лиге, а в уме наверняка держит скорую встречу с «Реалом» в Лиге чемпионов. В Англии «канониры» вряд ли выпадут из топ-3 за оставшиеся 8 туров, а до идущего первым «Ливерпуля» по-прежнему не добраться. В ЛЧ же можно пошуметь, правда, травма основного защитника Габриэла понижает и без того невысокие шансы на проход в полуфинал.
«Эвертон» после 30 туров идет на 15-м месте с 34 очками в приятной компании с «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Отрыв от зоны вылета — комфортные 14 баллов, это позволяет команде Мойеса играть без лишнего давления.
Коэффициенты букмекеров на матч «Эвертон» — «Арсенал»
Букмекеры называют «Арсенал» фаворитом в матче: на победу «канониров» дают коэффициент 2,00, на ничью — 3,30, а на победу «Эвертона» — 4,50. Котировки также намекают на то, что голы тут особо ждать не стоит: тотал больше 2,5 оценивается в 2,42.
Прогноз на матч «Эвертон» — «Арсенал»
«Арсенал» по делу взял три очка в матче с «Фулхэмом». Рикошет помог Мерино отличиться в довольно скучном первом тайме, после перерыва моментов у «канониров» было побольше, один из них завершил Сака. Возвращения правого вингера давно ждали, и он с ходу принес пользу команде. Ярко сыграл в этой встрече Мартинелли, постоянно обострявший игру на левом фланге. Но ложкой дегтя стали травмы защитников Габриэла и Тимбера.
В лазарете «Арсенала» по-прежнему находятся Жезус, Калафьори, Томиясу и Хавертц. Уже известно, что Габриэл выбыл до конца сезона. В ЛЧ состав «канониров» будет далек от оптимального. А с «Эвертоном» Артета может еще и применить ротацию, дав отдохнуть кому-то из основы. Поэтому на «Гудисоне» у гостей из Лондона могут быть проблемы как в атаке, так и в обороне.
С возвращением Мойеса «Эвертон» преобразился: команда выдала 9-матчевую беспроигрышную серию, которую прервал лишь «Ливерпуль». В дерби «ириски» терпеливо оборонялись числом и умением и убегали в опасные контратаки, но один разящий удар от Жоты все же пропустили. К матчу с «Арсеналом» команда Мойеса тоже подходит с кадровыми потерями: вне игры Калверт-Льюин, Линдстрем и Мангаля.
История очных встреч на стороне «Арсенала»: три победы в пяти последних играх, хотя в первом круге команды разошлись миром (0:0). С учетом приближающейся встречи с «Реалом» и сниженной мотивации в АПЛ «Арсеналу» будет сложно победить хозяев поля. Наш прогноз: «Эвертон» не проиграет за 1,86 и индивидуальный тотал «Арсенала» меньше 1 за 2,42. Все-таки забивного форварда у «канониров» пока так и нет, Саку могут поберечь перед ЛЧ.
Статистические тренды в играх «Эвертона» и «Арсенала»
|«Эвертон»
|«Арсенал»
|Не выигрывает 5 матчей подряд (4 ничьи и поражение).
|Не проигрывает на протяжении 6 матчей подряд.
|В 6 из 7 последних матчах проходила ставка «обе забьют».
|Забивает в 5 матчах кряду.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ставит на «Арсенал»: «Я тут не сомневаюсь в успехе гостей, их уровень намного выше. Не уверен в том, что мы тут увидим полностью основной состав “Арсенала”. Но все равно они тут являются фаворитами, “Эвертон”, максимум, на что может рассчитывать, так это на ничью. Но и ее “ириски”, я думаю, не добудут. Моя ставка — победа “Арсенала” за 1,72».
Ставки на матч «Эвертон» — «Арсенал» 5 апреля 2025 года
«Эвертон» не проиграет за 1,86.
Индивидуальный тотал «Арсенала» меньше 1 за 2,42.