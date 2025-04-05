​Прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон» 5 апреля 2025 года: «быки» пропустят, но победят

Несмотря на приход защитника Неделчару, надежнее в обороне не стало. «Акрон» регулярно пропускает — в последних 3 матчах соперники отправили в его ворота 8 мячей. Однако в атаке у команды есть свой козырь — Дзюба, который уже побил несколько рекордов и нацелился на еще один — по системе «гол+пас». Артем еще и хорош при выходе из обороны, он хорошо цепляется за мяч и подыгрывает партнерам.