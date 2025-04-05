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​Прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон» 5 апреля 2025 года: «быки» пропустят, но победят

«Краснодар» сыграет дома с тольяттинским «Акроном» в 23-м туре РПЛ.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» продолжает держать курс на чемпионство, не уступая лидерство в турнирной таблице РПЛ. Три победы подряд позволили опередить «Зенит» на 3 очка. «Акрон» решает более скромные задачи. Дебютант высшего дивизиона держится на 9-й строчке и хочет оторваться от зоны переходных матчей.

Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Акрон»

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в матче: на победу хозяев установлен коэффициент 1,43, на ничейный исход — 4,90, а на победу гостей из Тольятти — 7,30. Игра ожидается результативной, тотал больше 2,5 стоит 1,60.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон»

Весной команда Мусаева действует практически безупречно — после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) последовали победы над «Пари НН» (3:0), «Ростовом» (1:0) и «Факелом» (5:0). Краснодарская команда демонстрирует лучшую оборону в лиге (всего 13 пропущенных мячей) при мощной атаке — 44 забитых.

С сухими победами «Краснодару» немного повезло. «Пари НН» не забил пенальти, хорошие моменты отличиться были у «Ростова» и даже у «Факела». И все же клубный рекорд — 13 матчей на ноль — Агкацева неслучаен. Получается, что краснодарцы справляются и без Сафонова, и — в отдельных матчах — без таких лидеров, как Сперцян и Кордоба. Эдуард уже вернулся и сразу забил со штрафного, колумбийский бомбардир теперь тоже готов выйти.

«Акрону» весь сезон тяжело даются матчи с командами, которые находятся в таблице выше него. Вот и весной тольяттинцы проиграли ЦСКА (1:2) и «Ростову» (2:3), а также «Спартаку» в Кубке России. Зато команда Тедеева второй раз в чемпионате победила в самарском дерби.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 23, 5.04.2025, 19:45
Краснодар
-
Акрон
-

Несмотря на приход защитника Неделчару, надежнее в обороне не стало. «Акрон» регулярно пропускает — в последних 3 матчах соперники отправили в его ворота 8 мячей. Однако в атаке у команды есть свой козырь — Дзюба, который уже побил несколько рекордов и нацелился на еще один — по системе «гол+пас». Артем еще и хорош при выходе из обороны, он хорошо цепляется за мяч и подыгрывает партнерам.

В первом круге «Краснодар» разгромил «Акрон» на выезде — 5:2. «Быкам» по понятным причинам сейчас терять очки никак нельзя. Однако высокая результативность «Акрона» в последних турах добавляет интригу в эту встречу. Есть основания ожидать, что гости огрызнутся, но победы добьются хозяева. Наш прогноз: обе забьют — 1,77 и «Краснодар» победит и тотал больше 2,5 — 2,00.

Статистические тренды в играх «Краснодара» и «Акрона»

«Краснодар»
«Акрон»
Победил в 3 из 4 последних матчей.
Проиграл 4 из 5 последних матчей.
Забивает в 5 играх подряд.
В 4 из 5 последних матчей прошел тотал больше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко уверен в победе «быков»: «В каждом из пяти матчей “Акрон” забивал. А то, что забьёт “Краснодар” и, возможно, Кордоба (можно рассмотреть и этот прогноз), у меня сомнений нет. Мой прогноз — победа “Краснодара” и тотал больше 2,5 за 2,08».

Ставки на матч «Краснодар» — «Акрон» 5 апреля 2025 года

Обе забьют — 1,77.

«Краснодар» победит и тотал больше 2,5 — 2,00.