​Прогноз на матч «Парма» — «Интер» 5 апреля 2025 года: «нерадзурри» увезут три очка

В чемпионате Италии «Интер» опережает ближайшего преследователя «Наполи» на три очка. «Нерадзурри» находятся в отличной форме и не проигрывают в чемпионате уже восемь матчей подряд. В прошлом туре они обыграли «Удинезе» (2:1) благодаря голам Арнаутовича и Фраттези. В среду миланское дерби прошло с обоюдными шансами, вратари вытащили почти все что можно, так что получилась логичная ничья 1:1. «Интер» пока вынужден обходиться без Лаутаро, так что сегодня ждем пару Арнаутович — Тюрам в нападении.