​Прогноз на матч «Парма» — «Интер» 5 апреля 2025 года: «нерадзурри» увезут три очка

У «Интера» напряженный график — после дерби с «Миланом» в Кубке Италии впереди матч Лиги чемпионов, при этом команда Индзаги продолжает лидировать в чемпионате. «Парма» продолжает борьбу за выживание, правда, результатами особо похвастать не может. Команда не выигрывает уже четыре тура подряд и находится всего в 3 очках от зоны вылета.
Коэффициенты букмекеров на матч «Парма» — «Интер»
Букмекеры, конечно, отдают предпочтение «Интеру»: на победу миланского клуба установлен коэффициент 1,48, на ничейный исход — 4,50, а на победу хозяев — 6,50. Тотал больше 2,5 оценивается в 1,76.
Прогноз на матч «Парма» — «Интер»
В чемпионате Италии «Интер» опережает ближайшего преследователя «Наполи» на три очка. «Нерадзурри» находятся в отличной форме и не проигрывают в чемпионате уже восемь матчей подряд. В прошлом туре они обыграли «Удинезе» (2:1) благодаря голам Арнаутовича и Фраттези. В среду миланское дерби прошло с обоюдными шансами, вратари вытащили почти все что можно, так что получилась логичная ничья 1:1. «Интер» пока вынужден обходиться без Лаутаро, так что сегодня ждем пару Арнаутович — Тюрам в нападении.
«Парма» подходит к матчу с лидером Серии А в сложной ситуации. Команда Киву занимает 16-е место, набрав всего 26 очков в 30 турах. В последних 10 матчах «крестоносцы» одержали лишь одну победу, сыграли четыре раза вничью и потерпели пять поражений. Главная проблема — слабая игра в обороне: уже 49 пропущенных мячей, и это второй худший показатель в лиге. Даже на своем поле «Парма» не выглядит уверенно — всего три победы в десяти домашних матчах.
В первом круге «Интер» уверенно разобрался с «Пармой», победив 3:0. Учитывая слабую игру хозяев в защите и хороший тонус форвардов гостей, шансы «крестоносцев» отнять очки выглядят минимальными. Наш прогноз: победа «Интера» с форой −1 за 1,78 и «обе забьют — нет» за 1,86.
Статистические тренды в играх «Пармы» и «Интера»
|«Парма»
|«Интер»
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
|Выиграл 5 из 6 последних матчей.
|Победила только в 1 из 11 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов поделился прогнозом: «Аутсайдеры в таких ситуациях в конце сезона очень опасны, могут прыгнуть выше головы. И для их тренера Киву матч с “Интером” принципиальный, в бытность игроком выступал за миланцев, брал с ними Лигу чемпионов. Поставлю на “обе забьют”. Если “Интер” выиграет, то через серьезные проблемы».
Ставки на матч «Парма» — «Интер» 5 апреля 2025 года
Победа «Интера» с форой −1 за 1,78.
«Обе забьют — нет» за 1,86.