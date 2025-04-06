Прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси» 6 апреля 2025 года: игра, в которой не стоит ждать много голов

«Челси» продолжает борьбу за топ-5 в АПЛ. Пока что лондонцам занимают 4-е место, но концовка чемпионата предстоит тяжелая — у «синих» ожидается несколько матчей с серьезными соперниками, а также нужно будет играть в Лиге конференций. Терять очки во встрече с клубом-середняком «Брентфордом» точно нельзя.
Коэффициенты букмекеров на матч «Брентфорд» — «Челси»
Букмекеры больше верят в гостей в предстоящей встрече: коэффициент на победу «Челси» составляет 2,15, на «Брентфорд» — 3,10. Ничья оценивается в 3,75. В большом количестве голов сомнений почти нет — тотал больше 2,5 стоит 1,55.
Прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси»
Кажется, руководство «Челси» успокаивается, и это идет клубу на пользу. Инсайдеры говорят о полном доверии главному тренеру Мареске. Специалиста не собираются менять летом и сделают ключевой фигурой долгосрочного проекта. Это снимает с тренера давление, которого в Лондоне и так достаточно.
«Синие» продолжают бороться за место в топ-5 АПЛ. Соперничать приходится с сильными «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом», но «Челси» выдерживает гонку. В прошлой встрече удалось обыграть «Тоттенхэм», а всего в 6 последних встречах пять раз победа доставалась лондонцам. Команде повезло с простым календарем, но вряд ли кто-то из игроков обращает на это внимание: победы отлично сказываются и на атмосфере в коллективе, и на уверенности футболистов в собственных силах.
В последней игре голевым действием, наконец, отметился атакующий полузащитник Палмер. Англичанин показывает отличную игру уже второй сезон подряд и успел стать лидером коллектива. Однако в 2025 году у плеймейкера пропали голевые действия — началось все с нескольких неудачных матчей, а после переросло в неуверенность в ключевые моменты.
Палмер — важный элемент «Челси», но все еще достаточно молодой и эмоциональный игрок. Голевая передача в прошлой встрече стала первым очком футболиста с января — возможно, она снимет давление и поможет ему вновь приносить пользу команде.
Тем более в матче с «Брентфордом» помощь Палмера будет нужна. У «пчел» — один из самых недорогих составов в лиге. При этом команда стабильно держится в середине чемпионата и не вылетает на протяжении трех лет. Продолжается это и в нынешнем сезоне: «Брентфорд» занимает 11-е место и находится далеко от зоны вылета.
Команда довольно много пропускает, но и забивает немало. Для создания опасности у чужих ворот игроки максимально используют стандартные положения. Моменты приходят даже из аутов — «Брентфорд» лидирует по вбрасываниям из-за боковой, приведшим к удару.
«Челси» в последнее время играет низовые матчи с соперниками любого уровня. «Брентфорд» готов к такому развитию событий и форсировать встречу не станет.
Наш прогноз: тотал меньше 3,5 — за 1,73. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что «Челси» не проиграет и индивидуальный тотал меньше 2,5 — за 2,15.
Статистические тренды в играх «Брентфорда» и «Челси»
|«Брентфорд»
|«Челси»
|Проиграли 2 из 6 последних матчей.
|В 4 матчах подряд проходит тотал меньше 1,5.
|Не выигрывает 8 домашних игр подряд.
|5 побед в 6 последних встречах.
Ставки на матч «Брентфорд» — «Челси» 6 апреля 2025 года
Тотал меньше 3,5 — 1,73.
«Челси» не проиграет и индивидуальный тотал меньше 2,5 — 2,15.