Прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси» 6 апреля 2025 года: игра, в которой не стоит ждать много голов

«Синие» продолжают бороться за место в топ-5 АПЛ. Соперничать приходится с сильными «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом», но «Челси» выдерживает гонку. В прошлой встрече удалось обыграть «Тоттенхэм», а всего в 6 последних встречах пять раз победа доставалась лондонцам. Команде повезло с простым календарем, но вряд ли кто-то из игроков обращает на это внимание: победы отлично сказываются и на атмосфере в коллективе, и на уверенности футболистов в собственных силах.