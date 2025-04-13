Прогноз на бой Волкановски — Лопес 13 апреля 2025 года: ветеран сильно рискует

Можно возразить, что австралийский ветеран проиграл топовым бойцам. Но ведь и Лопес, несмотря на формальный статус проспекта, занимает 3-е место в рейтинге полулегкого веса UFC. Диего моложе на 6 лет, при этом провел в профессионалах на 2 поединка больше. В пяти последних боях Лопес одержал пять побед, поэтому его психологическая готовность сомнений не вызывает.