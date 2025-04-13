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Прогноз на бой Волкановски — Лопес 13 апреля 2025 года: ветеран сильно рискует

В ночь на 13 апреля австралиец Алекс Волкановски (26−4) проведет поединок против бразильца Диего Лопеса (26−6). Бой пройдет на арене Kaseya Center в Майами.

Артем Емельяненко
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Формально Волкановски считается фаворитом, однако есть серьезные опасения, что этот бой он может проиграть. Но давайте обо всем по порядку.

Коэффициенты букмекеров на бой Волкановски — Лопес

По мнению букмекеров, у Волкановски чуть больше шансов: коэффициент на его победу составляет 1,77, а на победу Лопеса — 2,10. Пройдет ли поединок все 5 раундов, единого мнения нет, на тотал больше 4,5 и на тотал меньше 4,5 предлагают 1,87.

Прогноз на бой Волкановски — Лопес

На первый взгляд, Волкановски имеет преимущество над оппонентом: он техничнее и до сих пор сохраняет отличные скоростные характеристики. Однако, отслеживая динамику выступлений австралийца, начинаешь невольно сомневаться в готовности Алекса к серьезному поединку: в последних 5 поединках он потерпел 3 поражения (два от Махачева и одно от Топурии).

Можно возразить, что австралийский ветеран проиграл топовым бойцам. Но ведь и Лопес, несмотря на формальный статус проспекта, занимает 3-е место в рейтинге полулегкого веса UFC. Диего моложе на 6 лет, при этом провел в профессионалах на 2 поединка больше. В пяти последних боях Лопес одержал пять побед, поэтому его психологическая готовность сомнений не вызывает.

Шансов на победу в партере у бразильца, прямо скажем, немного: здесь Волкановски явно превосходит его в классе. Однако Лопес неплохо умеет читать тактику своих оппонентов и способен проводить крайне опасные взрывные атаки. Почти наверняка Волкановски сделает ставку на свои борцовские навыки, что даст стимул Лопесу не застаиваться на одном месте и побольше двигаться.

Наибольшие опасения вызывает психологическое состояние Алекса: два нокаута в последних двух поединках обычно никому куража не добавляют. Лопес при этом очень высоко мотивирован: победа над ветераном стала бы настоящим украшением его послужного списка. Поэтому огромную роль в этом поединке будет играть психоэмоциональный фактор.

Наш прогноз: победа Лопеса техническим нокаутом.

Мнение эксперта: шансы на победу

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй считает, что победу одержит Волкановски: «Я думаю, самая опасная часть боя для Волкановски — первые 2 раунда. Но в конечном итоге Алекс должен победить». К слову, 3 года назад Волкановски победил Холлоуэя единогласным судейским решением.

Антропометрия бойцов

При равном весе ощутимое преимущество в росте у Лопеса. В отношении размаха рук при этом разница незначительна.

ВолкановскиЛопес
Рост — 168 см, вес — 66 кг.Рост — 180 см, вес — 66 кг.
Размах рук — 182 см.Размах рук — 184 см.

Ставки на бой Волкановски — Лопес 13 апреля 2025 года

Победа Лопеса — 2,10.

Победа Лопеса техническим нокаутом — 4,70.