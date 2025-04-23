Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак» 23 апреля 2025 года: уфимцы выиграют на характере

«Салават Юлаев» вернулся в серию против «Спартака» после отставания 1−3. Теперь команды встретятся в 7-м матче и решат, кто выйдет в полуфинал Кубка Гагарина впервые за долгое время. Игра пройдет в Уфе.
Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» — «Спартак»
Букмекеры ждут прохода в следующий раунд от уфимцев: коэффициент на итоговую победу «Салавата Юлаева» — 1,78, на «Спартак» — 2,05. Насколько результативной будет встреча, неясно: тотал меньше 5,5 стоит 1,85, больше — 1,95.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак»
«Салават Юлаев» приехал на последний матч в Москву без лучшего бомбардира регулярного чемпионата Ливо, ключевого атакующего защитника Цулыгина, центра второго звена Тодда и поставил в ворота молодого Вязового. С таким составом уфимцы вышли биться. Большую часть матча команда отбивалась и терпела, но все-таки забрала победу и перевела серию в седьмую игру.
Теперь все будет зависеть от исхода последней встречи, которая пройдет в Уфе. Неизвестно, какой состав сможет выставить «Салават Юлаев», но это, кажется, сейчас и не так важно. Башкирская команда показала характера и выдержала мощнейшее давление, когда два матча подряд была на грани вылета и доходила до овертайма. К финалу серии они сейчас точно готовы лучше.
Справился с нервами и тренер Козлов, который после третьего поражения сорвался на судей и, казалось, окончательно поплыл. Сейчас специалист смог перестроиться на более оборонительную модель и добиться результата в тяжелейших встречах.
«Спартаку» сложно, так как ход встречи теперь зависит не от него. Соперник готов к атакам москвичей и не дает так просто создавать моменты, как это было в прошлых встречах. На кубковый хоккей столичный клуб пока перестроиться не может, а лидеры не способны проявить себя в тяжелых матчах.
К тому же красно-белым придется играть последний матч в гостях, где у «Салавата», кажется, есть преимущество. Жамнов впервые в этом плей-офф оказывается в критической ситуации и должен что-то придумать. Однако пока все складывается не в его пользу — большинство перестало работать, а других козырей у его коллектива пока не видно.
Наш прогноз: итоговая победа «Салавата Юлаева» — за 1,78. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что «Салават» не проиграет в основное время и тотал будет меньше 5,5 — за 2,70.
Статистические тренды в играх «Салавата Юлаева» и «Спартака»
|«Салават Юлаев»
|«Спартак»
|7 побед в 8 домашних матчах.
|3 поражения в 4 последних гостевых матчах.
|В 7 из 8 последних домашних матчей забивал минимум 3 шайбы.
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал больше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева ставит на красно-белых: «Во-первых, обыграть равного соперника дважды подряд — это одно, а трижды — уже совсем другое. Во-вторых, у “Салавата” — серьезные кадровые потери. У “Спартака” же все лидеры в строю. Третий момент — ставка “Салавата” на молодого вратаря Вязового. Он играет уверенно, но в матче такого уровня опыта может просто не хватить».
Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Спартак» 23 апреля 2025 года
Итоговая победа «Салавата Юлаева» — 1,78.
«Салават» не проиграет в основное время и тотал будет меньше 5,5 — 2,70.