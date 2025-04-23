Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак» 23 апреля 2025 года: уфимцы выиграют на характере

Теперь все будет зависеть от исхода последней встречи, которая пройдет в Уфе. Неизвестно, какой состав сможет выставить «Салават Юлаев», но это, кажется, сейчас и не так важно. Башкирская команда показала характера и выдержала мощнейшее давление, когда два матча подряд была на грани вылета и доходила до овертайма. К финалу серии они сейчас точно готовы лучше.