Прогноз на матч «Интер» — «Милан» 23 апреля 2025 года: на кону — выход в финал Кубка Италии

Первый полуфинал завершился со счетом 1:1, сохранив интригу перед ответной игрой. Индзаги в роли главного тренера «Лацио» и «Интера» уже трижды брал Кубок Италии. У «Милана» же в этом турнире достижения гораздо скромнее: с начала XXI века лишь один трофей, и тот был завоеван еще в 2003 году. Тем не менее, именно «россонери» имеют преимущество в текущем сезоне по личным встречам: две победы и две ничьи в дерби.