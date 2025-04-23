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Прогноз на матч «Интер» — «Милан» 23 апреля 2025 года: на кону — выход в финал Кубка Италии

В ответном полуфинале Кубка Италии «Интер» сыграет против «Милана». Что ждать от пятого миланского дерби в сезоне — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Первый полуфинал завершился со счетом 1:1, сохранив интригу перед ответной игрой. Индзаги в роли главного тренера «Лацио» и «Интера» уже трижды брал Кубок Италии. У «Милана» же в этом турнире достижения гораздо скромнее: с начала XXI века лишь один трофей, и тот был завоеван еще в 2003 году. Тем не менее, именно «россонери» имеют преимущество в текущем сезоне по личным встречам: две победы и две ничьи в дерби.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Милан»

​Букмекеры считают «Интер» небольшим фаворитом в ответном полуфинальном матче Кубка Италии: На победу «нерадзурри» в основное время предлагают коэффициент 2,22, на ничью — 3,40, а на победу «россонери» — 3,60. ​Тотал больше 2,5 в основное время оценивается коэффициентом 1,84.

Прогноз на матч «Интер» — «Милан»

В этом сезоне «Милан» стал настоящей проблемой для «Интера». Команда Индзаги в целом выглядит увереннее, но пока не может выиграть в дерби: поражение в Суперкубке, ничья и неудача в Серии А. Не принес победу и первый полуфинал Кубка Италии, более того, там пришлось отыгрываться после гола Абрахама. Спас мощный удар Чалханоглу из-за штрафной.

На прошлой неделе «нерадзурри» вышли в полуфинал ЛЧ, сыграв 2:2 с «Баварией». А вот в чемпионате обидно уступили на выезде «Болонье» (0:1) и позволили «Наполи» себя догнать. «Интеру» сложно выдерживать борьбу на три фронта, команде Индзаги не хватает сил. Учитывая борьбу за скудетто и амбиции в Лиге чемпионов, Кубок Италии может оказаться не в приоритете.

У «Милана» ситуация иная: Кубок Италии — единственный шанс хоть как-то спасти неудачный сезон. Из Лиги чемпионов команда Консейсау вылетела еще в стыках плей-офф, а в чемпионате находится в глубоком кризисе. Прошлый тур Серии А лишь подтвердил эту тенденцию — «россонери» дома проиграли «Аталанте» (0:1) и опустились на девятое место. Отставание от зоны еврокубков выросло до 6 очков.

Таким образом, мотивация у «Милана» в этой паре куда выше. У «Интера» есть более важные цели, а у «красно-черных» — последний шанс на положительный итог кампании. И именно за счет этого «Милан» может получить преимущество в ответной встрече. Наш прогноз: проход «Милана» в финал за 2,40 и тотал больше 2,5 за 1,81.

Статистические тренды в играх «Интера» и «Милана»

«Интер»
«Милан»
В 6 из 7 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
Ни разу не проиграл «Интеру» в 4 матчах в этом сезоне.
Проиграл дома только один раз за весь сезон — «Милану» 22 сентября.
В 5 матчах подряд на выезде проходит тотал больше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой выбрал для прогноза ничью в основное время: «Для “Интера” настал очень трудный отрезок сезона. Он претендует на победу сразу в трех турнирах — Серии А, Лиге чемпионов и Кубке Италии. У “Милана” же совсем другая ситуация. Кубок Италии — последний турнир, который он еще может выиграть в этом сезоне. В общем, игра интересная, непредсказуемая. Ставлю снова у них на счет 1:1 — коэффициент 6,00».

Ставки на матч «Интер» — «Милан» 23 апреля 2025 года

Проход «Милана» в финал за 2,40.

Тотал больше 2,5 за 1,81.