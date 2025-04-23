Прогноз на матч «Интер» — «Милан» 23 апреля 2025 года: на кону — выход в финал Кубка Италии

Первый полуфинал завершился со счетом 1:1, сохранив интригу перед ответной игрой. Индзаги в роли главного тренера «Лацио» и «Интера» уже трижды брал Кубок Италии. У «Милана» же в этом турнире достижения гораздо скромнее: с начала XXI века лишь один трофей, и тот был завоеван еще в 2003 году. Тем не менее, именно «россонери» имеют преимущество в текущем сезоне по личным встречам: две победы и две ничьи в дерби.
Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Милан»
Букмекеры считают «Интер» небольшим фаворитом в ответном полуфинальном матче Кубка Италии: На победу «нерадзурри» в основное время предлагают коэффициент 2,22, на ничью — 3,40, а на победу «россонери» — 3,60. Тотал больше 2,5 в основное время оценивается коэффициентом 1,84.
Прогноз на матч «Интер» — «Милан»
В этом сезоне «Милан» стал настоящей проблемой для «Интера». Команда Индзаги в целом выглядит увереннее, но пока не может выиграть в дерби: поражение в Суперкубке, ничья и неудача в Серии А. Не принес победу и первый полуфинал Кубка Италии, более того, там пришлось отыгрываться после гола Абрахама. Спас мощный удар Чалханоглу из-за штрафной.
На прошлой неделе «нерадзурри» вышли в полуфинал ЛЧ, сыграв 2:2 с «Баварией». А вот в чемпионате обидно уступили на выезде «Болонье» (0:1) и позволили «Наполи» себя догнать. «Интеру» сложно выдерживать борьбу на три фронта, команде Индзаги не хватает сил. Учитывая борьбу за скудетто и амбиции в Лиге чемпионов, Кубок Италии может оказаться не в приоритете.
У «Милана» ситуация иная: Кубок Италии — единственный шанс хоть как-то спасти неудачный сезон. Из Лиги чемпионов команда Консейсау вылетела еще в стыках плей-офф, а в чемпионате находится в глубоком кризисе. Прошлый тур Серии А лишь подтвердил эту тенденцию — «россонери» дома проиграли «Аталанте» (0:1) и опустились на девятое место. Отставание от зоны еврокубков выросло до 6 очков.
Таким образом, мотивация у «Милана» в этой паре куда выше. У «Интера» есть более важные цели, а у «красно-черных» — последний шанс на положительный итог кампании. И именно за счет этого «Милан» может получить преимущество в ответной встрече. Наш прогноз: проход «Милана» в финал за 2,40 и тотал больше 2,5 за 1,81.
Статистические тренды в играх «Интера» и «Милана»
|«Интер»
|«Милан»
|В 6 из 7 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
|Ни разу не проиграл «Интеру» в 4 матчах в этом сезоне.
|Проиграл дома только один раз за весь сезон — «Милану» 22 сентября.
|В 5 матчах подряд на выезде проходит тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой выбрал для прогноза ничью в основное время: «Для “Интера” настал очень трудный отрезок сезона. Он претендует на победу сразу в трех турнирах — Серии А, Лиге чемпионов и Кубке Италии. У “Милана” же совсем другая ситуация. Кубок Италии — последний турнир, который он еще может выиграть в этом сезоне. В общем, игра интересная, непредсказуемая. Ставлю снова у них на счет 1:1 — коэффициент 6,00».
Ставки на матч «Интер» — «Милан» 23 апреля 2025 года
Проход «Милана» в финал за 2,40.
Тотал больше 2,5 за 1,81.