Прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 23 апреля 2025 года: Артета отложит чемпионство «Ливерпуля»

Впереди у «Арсенала» — важнейшее противостояние с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, а у «Кристал Пэлас» — полуфинал Кубка Англии против «Астон Виллы» на «Уэмбли». Обе команды, скорее всего, мыслями уже в этих матчах. Тем не менее, для «канониров» эта игра важна еще и вот по какой причине: в случае поражения хозяев «Ливерпуль» станет чемпионом уже сегодня.
Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас»
Букмекеры считают «Арсенал» явным фаворитом в домашнем матче: победа «канониров» оценивается коэффициентом 1,39, ничья — 5,00, а победа гостей — в 9,40. На тотал больше 2,5 дают 1,86.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас»
В прошлом туре АПЛ «Арсенал» без особого напряга разобрался с «Ипсвичем» на выезде (4:0). Победы над «Реалом» (3:0, 2:1) в четвертьфинале ЛЧ будто перезагрузили команду Артеты. Исчезла та нервозность, которая раньше мешала «канонирам» добиваться результата. Сейчас лондонцы выглядят как зрелая, психологически крепкая команда.
«Кристал Пэлас» еще недавно был одной из самых «горячих» команд в АПЛ. Однако недавно подопечные Гласнера пропустили по 5 голов от «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» (0:5), а против «Борнмута» пришлось отбиваться в меньшинстве (0:0). Главный тренер, возможно, побережет лидеров перед субботней встречей в Кубке Англии.
«Арсенал» успешно играет с «Кристал Пэлас» в последние годы, в первом круге «канониры» выиграли 5:1. Вопрос только в том, какой состав выпустит Артета. Он удивил, выпустив многих лидеров против «Ипсвича», и Сака чуть не получил там травму. Так что сегодня возможна ротация, то же Райсу явно не помешает отдых. Поэтому все может сложиться не так легко, как с «Ипсвичем».
Наш прогноз: победа «Арсенала» и тотал меньше 3,5 за 2,08 и «обе забьют — нет» за 1,73.
Статистические тренды в играх «Арсенала» и «Кристал Пэлас»
|«Арсенал»
|«Кристал Пэлас»
|Выиграл 6 последних матчей у «Кристал Пэлас», забив в них 20 голов.
|Выиграл 1 из 5 последних матчей.
|Только в 1 матче из последних 9 в АПЛ прошел тотал больше 3,5.
|Пропустил 11 мячей за 3 последних матча на выезде.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артем Слицкий нашел необычную ставку с коэффициентом в районе 2,00 на этот матч: «Казалось бы, “Арсенал” уже ни за что не бьется в чемпионате, надо экономить силы на Лигу чемпионов, но не тут-то было — команда Артеты просто взяла и раскатала “Ипсвич”. Это подчеркивает характер команды, что не дают слабину даже в такой ситуации, когда, казалось бы, ничего не нужно. Все это ведет к тому, что “Арсенал” должен победить “Кристал Пэлас”. Поэтому валуй в том, чтобы взять победу “Арсенала” в 1−2 мяча».
Ставки на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 23 апреля 2025 года
Победа «Арсенала» и тотал меньше 3,5 за 2,08.
«Обе забьют — нет» за 1,73.