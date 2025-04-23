Прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 23 апреля 2025 года: Артета отложит чемпионство «Ливерпуля»

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артем Слицкий нашел необычную ставку с коэффициентом в районе 2,00 на этот матч: «Казалось бы, “Арсенал” уже ни за что не бьется в чемпионате, надо экономить силы на Лигу чемпионов, но не тут-то было — команда Артеты просто взяла и раскатала “Ипсвич”. Это подчеркивает характер команды, что не дают слабину даже в такой ситуации, когда, казалось бы, ничего не нужно. Все это ведет к тому, что “Арсенал” должен победить “Кристал Пэлас”. Поэтому валуй в том, чтобы взять победу “Арсенала” в 1−2 мяча».