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Прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 23 апреля 2025 года: Артета отложит чемпионство «Ливерпуля»

В 34-м туре АПЛ «Арсенал» дома сыграет с «Кристал Пэлас», варианты для ставок — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Впереди у «Арсенала» — важнейшее противостояние с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, а у «Кристал Пэлас» — полуфинал Кубка Англии против «Астон Виллы» на «Уэмбли». Обе команды, скорее всего, мыслями уже в этих матчах. Тем не менее, для «канониров» эта игра важна еще и вот по какой причине: в случае поражения хозяев «Ливерпуль» станет чемпионом уже сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

​Букмекеры считают «Арсенал» явным фаворитом в домашнем матче: победа «канониров» оценивается коэффициентом 1,39, ничья — 5,00, а победа гостей — в 9,40. ​На тотал больше 2,5 дают 1,86.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

В прошлом туре АПЛ «Арсенал» без особого напряга разобрался с «Ипсвичем» на выезде (4:0). Победы над «Реалом» (3:0, 2:1) в четвертьфинале ЛЧ будто перезагрузили команду Артеты. Исчезла та нервозность, которая раньше мешала «канонирам» добиваться результата. Сейчас лондонцы выглядят как зрелая, психологически крепкая команда.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 34, 23.04.2025, 22:00
Арсенал
-
Кристал Пэлас
-

«Кристал Пэлас» еще недавно был одной из самых «горячих» команд в АПЛ. Однако недавно подопечные Гласнера пропустили по 5 голов от «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» (0:5), а против «Борнмута» пришлось отбиваться в меньшинстве (0:0). Главный тренер, возможно, побережет лидеров перед субботней встречей в Кубке Англии.

«Арсенал» успешно играет с «Кристал Пэлас» в последние годы, в первом круге «канониры» выиграли 5:1. Вопрос только в том, какой состав выпустит Артета. Он удивил, выпустив многих лидеров против «Ипсвича», и Сака чуть не получил там травму. Так что сегодня возможна ротация, то же Райсу явно не помешает отдых. Поэтому все может сложиться не так легко, как с «Ипсвичем».

Наш прогноз: победа «Арсенала» и тотал меньше 3,5 за 2,08 и «обе забьют — нет» за 1,73.

Статистические тренды в играх «Арсенала» и «Кристал Пэлас»

«Арсенал»
«Кристал Пэлас»
Выиграл 6 последних матчей у «Кристал Пэлас», забив в них 20 голов.Выиграл 1 из 5 последних матчей.
Только в 1 матче из последних 9 в АПЛ прошел тотал больше 3,5.
Пропустил 11 мячей за 3 последних матча на выезде.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артем Слицкий нашел необычную ставку с коэффициентом в районе 2,00 на этот матч: «Казалось бы, “Арсенал” уже ни за что не бьется в чемпионате, надо экономить силы на Лигу чемпионов, но не тут-то было — команда Артеты просто взяла и раскатала “Ипсвич”. Это подчеркивает характер команды, что не дают слабину даже в такой ситуации, когда, казалось бы, ничего не нужно. Все это ведет к тому, что “Арсенал” должен победить “Кристал Пэлас”. Поэтому валуй в том, чтобы взять победу “Арсенала” в 1−2 мяча».

Ставки на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 23 апреля 2025 года

Победа «Арсенала» и тотал меньше 3,5 за 2,08.

«Обе забьют — нет» за 1,73.