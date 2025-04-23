Прогноз на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт» 24 апреля 2025 года: Карри и труд все перетрут

Вторая игра может стать решающей. Если в Калифорнию придется ехать при счете 0−2 — это почти приговор. В первом матче только Шенгюн не провалился, а на периметре игрокам попросту не дали пространства. У «Уорриорз» же — четкая структура, высокий уровень мотивации и опыт. В первом матче они вели с разницей до 23 очков. Карри и Батлер стабильно приносят результат, а Керр не позволит команде расслабиться.