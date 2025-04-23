Прогноз на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт» 24 апреля 2025 года: Карри и труд все перетрут

«Голден Стэйт» уверенно диктовал условия в стартовом матче (95:85). Команда Керра выглядела собранной и уверенной, в то время как у «Хьюстона» были проблемы. Теперь задача Удоки — быстро перезагрузить подопечных и найти ключ к «Уорриорс». Второе поражение подряд может серьезно осложнить шансы на выход в следующий раунд.
Коэффициенты букмекеров на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт»
Букмекеры оценивают шансы команд в матче следующим образом: победа «Хьюстона» идет с коэффициентом 1,61, победа «Голден Стэйт» — 2,38. Тотал больше 204,5 очка стоит 1,87.
Прогноз на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт»
Как и ожидалось, «Хьюстону» оказалось непросто сразу адаптироваться к плей-офф. Удока будто вывел команду на обычную игру регулярки: в ротации было лишь восемь человек, а оппонент грамотно выключил лидеров. Грин с Ванвлитом на двоих реализовали лишь 7 бросков из 34 и не смогли набрать даже 10 очков каждый.
Сильной стороной «Рокетс» традиционно являются подборы — 22 в атаке в первой игре. Но реализация вновь подвела. Во второй четверти гости просто развалились (13:29), а на линии штрафных показали скромные 55%. В плей-офф без опыта и хладнокровия далеко не уедешь.
Главный тренер «Уорриорс» Керр в своей стихии: очередной плей-офф — и снова новые козыри. Тандем Карри и Батлера принес «Голден Стэйт» 56 очков. Команда четко распределяла роли и доминировала в защите. Кажется, «Уорриорс» вполне могут стать реальным конкурентом для «Оклахомы» на Западе.
Сложно представить, что может сбить нынешний темп «Голден Стэйт». Статус гостя? Едва ли. На финише регулярки они выиграли на выезде 6 матчей подряд, в том числе у «Мемфиса» (134:125) и «Лейкерс» (123:116). Против Карри играют очень плотно, чуть ли не держат руками, но он неудержим: постоянно в движении, открывается, забивает с дистанции.
Вторая игра может стать решающей. Если в Калифорнию придется ехать при счете 0−2 — это почти приговор. В первом матче только Шенгюн не провалился, а на периметре игрокам попросту не дали пространства. У «Уорриорз» же — четкая структура, высокий уровень мотивации и опыт. В первом матче они вели с разницей до 23 очков. Карри и Батлер стабильно приносят результат, а Керр не позволит команде расслабиться.
Наш прогноз: победа «Голден Стэйт» с форой +3,5 — 1,90 и индивидуальный тотал «Хьюстона» меньше 103,5 — 1,95.
Статистические тренды в играх «Хьюстона» и «Голден Стэйт»
|«Хьюстон»
|«Голден Стэйт»
|Проиграл 4 матча подряд.
|Выиграл 7 матчей подряд на выезде.
|В 4 из 5 матчей с «Голден Стэйт» не набирал больше 103 очков.
|В 4 последних матчах на выезде пропускают в среднем всего 95.5 очков.
Ставки на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт» 24 апреля 2025 года
Победа «Голден Стэйт» с форой +3,5 — 1,90.
Индивидуальный тотал «Хьюстона» меньше 103,5 — 1,95.