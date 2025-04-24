Матч «Спартак» — ЦСКА 26 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Перед дерби «Спартак» занимает третью строчку и опережает ЦСКА на два очка. Чтобы остаться в чемпионской гонке, красно-белым нельзя терять очки — отставание от лидера составляет пять баллов. Армейцы не проигрывают с ноября — серия из 12 матчей. Весной у ЦСКА пять побед и две ничьи в РПЛ. Но после 1:1 с «Крыльями Советов» красно-синие практически выбыли из борьбы за золото — разрыв с «Краснодаром» уже семь очков.