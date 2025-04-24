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Матч «Спартак» — ЦСКА 26 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В матче 26-го тура чемпионата России нас ждет дерби «Спартака» и ЦСКА.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Перед дерби «Спартак» занимает третью строчку и опережает ЦСКА на два очка. Чтобы остаться в чемпионской гонке, красно-белым нельзя терять очки — отставание от лидера составляет пять баллов. Армейцы не проигрывают с ноября — серия из 12 матчей. Весной у ЦСКА пять побед и две ничьи в РПЛ. Но после 1:1 с «Крыльями Советов» красно-синие практически выбыли из борьбы за золото — разрыв с «Краснодаром» уже семь очков.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 26 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Спартак»

Вратарь: Помазун.

Защитники: Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук.

Полузащитники: Умяров, Мартинс, Барко.

Нападающие: Бонгонда, Угальде, Маркиньос.

У «Спартака» под вопросом выход на поле вратаря Максименко. Голкипер пропустил матч с «Акроном» из-за травмы. Защитник Дуарте и полузащитник Медина вернулись к тренировкам с командой.

ЦСКА

Вратарь: Акинфеев.

Защитники: Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес.

Полузащитники: Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Пьянич.

Нападающие: Койта, Мусаев.

Защитник Дивеев пропускал матч с «Крыльями Советов» из-за повреждения.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве.