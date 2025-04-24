Матч «Спартак» — ЦСКА 26 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Перед дерби «Спартак» занимает третью строчку и опережает ЦСКА на два очка. Чтобы остаться в чемпионской гонке, красно-белым нельзя терять очки — отставание от лидера составляет пять баллов. Армейцы не проигрывают с ноября — серия из 12 матчей. Весной у ЦСКА пять побед и две ничьи в РПЛ. Но после 1:1 с «Крыльями Советов» красно-синие практически выбыли из борьбы за золото — разрыв с «Краснодаром» уже семь очков.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 26 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Спартак»
Вратарь: Помазун.
Защитники: Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук.
Полузащитники: Умяров, Мартинс, Барко.
Нападающие: Бонгонда, Угальде, Маркиньос.
У «Спартака» под вопросом выход на поле вратаря Максименко. Голкипер пропустил матч с «Акроном» из-за травмы. Защитник Дуарте и полузащитник Медина вернулись к тренировкам с командой.
ЦСКА
Вратарь: Акинфеев.
Защитники: Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес.
Полузащитники: Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Пьянич.
Нападающие: Койта, Мусаев.
Защитник Дивеев пропускал матч с «Крыльями Советов» из-за повреждения.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве.