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Матч «Интер» — «Рома» 27 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Интер» встретится с «Ромой».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Изначально матч 34-го тура «Интер» — «Рома» должен был состояться в субботу, однако все встречи чемпионата Италии, намеченные на 26 апреля, были перенесены в связи с похоронами папы римского Франциска. «Интер» только что уступил в миланском дерби и не вышел в финал Кубка Италии. До этого «нерадзурри» проиграли «Болонье» в Серии А. Но дома у «Интера» в 2025 году 6 побед и ничья.

«Рома» чуть притормозила в апреле, но по-прежнему борется за еврокубки. Команда Раньери идет седьмой, при этом в гостях набрала неплохую форму: 5 побед и ничья в 6 последних матчах. Особенно хороши «волки» в обороне: всего 3 пропущенных мяча в последних 10 играх.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 27 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Интер»

Вратарь: Зоммер.

Защитники: Биссек, Де Врей, Бастони.

Полузащитники: Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Фраттези, Димарко.

Нападающие: Арнаутович, Л. Мартинес.

Травмированы: Думфрис, Зелиньски, Тюрам.

«Рома»

Вратарь: Свилар.

Защитники: Челик, Ндика, Манчини.

Полузащитники: Салемакерс, Коне, Кристанте, Анхелиньо.

Нападающие: Соуле, Шомуродов, Бальданци.

У «Ромы» до конца сезона выбыл из-за травмы Дибала.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.