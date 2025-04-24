Матч «Интер» — «Рома» 27 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Изначально матч 34-го тура «Интер» — «Рома» должен был состояться в субботу, однако все встречи чемпионата Италии, намеченные на 26 апреля, были перенесены в связи с похоронами папы римского Франциска. «Интер» только что уступил в миланском дерби и не вышел в финал Кубка Италии. До этого «нерадзурри» проиграли «Болонье» в Серии А. Но дома у «Интера» в 2025 году 6 побед и ничья.