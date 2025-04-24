Матч «Интер» — «Рома» 27 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Изначально матч 34-го тура «Интер» — «Рома» должен был состояться в субботу, однако все встречи чемпионата Италии, намеченные на 26 апреля, были перенесены в связи с похоронами папы римского Франциска. «Интер» только что уступил в миланском дерби и не вышел в финал Кубка Италии. До этого «нерадзурри» проиграли «Болонье» в Серии А. Но дома у «Интера» в 2025 году 6 побед и ничья.
«Рома» чуть притормозила в апреле, но по-прежнему борется за еврокубки. Команда Раньери идет седьмой, при этом в гостях набрала неплохую форму: 5 побед и ничья в 6 последних матчах. Особенно хороши «волки» в обороне: всего 3 пропущенных мяча в последних 10 играх.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 27 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Интер»
Вратарь: Зоммер.
Защитники: Биссек, Де Врей, Бастони.
Полузащитники: Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Фраттези, Димарко.
Нападающие: Арнаутович, Л. Мартинес.
Травмированы: Думфрис, Зелиньски, Тюрам.
«Рома»
Вратарь: Свилар.
Защитники: Челик, Ндика, Манчини.
Полузащитники: Салемакерс, Коне, Кристанте, Анхелиньо.
Нападающие: Соуле, Шомуродов, Бальданци.
У «Ромы» до конца сезона выбыл из-за травмы Дибала.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.