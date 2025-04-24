Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида» 25 апреля 2025 года: Кучеров не допустит второго поражения подряд

«Флорида» уверенно начала серию с «Тампой». Первый матч остался за гостями со счетом 6:2. Однако «молнии» начинать противостояние с двух поражений точно не захотят. Следующая встреча на домашней арене будет важной для развития противостояния.
Коэффициенты букмекеров на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида»
Букмекеры чуть больше верят в успех хозяев: коэффициент на итоговую победу «Тампы» составляет 1,85, на «Флориду» — 1,95. Насколько результативным получится матч, неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,85, меньше — 1,95.
Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида»
Первая встреча команд, несмотря на счет, была довольно равной. Сложно объяснить происходящее во втором периоде, когда «Флорида» начала раз за разом реализовывать полумоменты. Нельзя сказать, что вратарь «Тампы» Василевский провалил встречу, но выручить команду в необходимый момент он не смог.
У «Пантерс» вернулся Ткачак. Нападающий провел первый матч после травмы и отметился 3 (2+1) очками. Кажется, его не хватало команде в концовке регулярного чемпионата. «Флорида» — системная команда с агрессивным стилем, но именно Ткачак дает коллективу необходимые эмоции и креатив. В первой встрече он сыграл ключевую роль.
Однако доминирования «Флориды» пока не ощущается — соперники выглядят не хуже, но, кажется, пока не показали своих лучших качеств. Особенно было заметно, как сложно стало «Тампе» во втором периоде, когда оппоненты стали персонально опекать нападающего Кучерова. Российский форвард является ключевым компонентом атаки «молний». Если ему не удастся проявить себя, шансов у клуба будет немного.
«Флорида» опять делает ставку на старт серии, где многое удается создавать из-за превосходства в физической форме. Важным аспектом стала игра в большинстве — у «Пантерс» было три попытки на игру в неравных составах, и они забили три гола.
В следующем матче так просто гостям точно не будет. Представить еще одну встречу с такой реализацией против Василевского сложно. Да и «Тампа» слишком рано выключилась из игры из-за разгромного счета. «Молниям» важно забирать второй домашний матч и не позволять сопернику отрываться на старте серии.
Наш прогноз: итоговая победа «Тампа-Бэй» — за 1,85. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на тотал больше 6 — за 2,25. У команд еще полно сил, а удерживать счет в этом противостоянии довольно сложно.
Статистические тренды в играх «Тампа-Бэй» и «Флориды»
|«Тампа-Бэй»
|«Флорида»
|6 побед в 9 последних домашних матчах.
|6 поражений в 7 последних гостевых матчах.
|В 3 из 4 последних матчей в первом периоде прошел тотал больше 2,5.
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева ждет победы «Тампы» во второй игре: «Несмотря на поражение в первом матче, во второй игре я ставлю на “Тампу”. Во-первых, команда сейчас выглядит мощнее, чем в прошлом сезоне, когда вылетела от этих же “Пантерс” в первом раунде. Василевский должен прибавить, а Кучеров — сыграть злее. Во-вторых, у “Флориды” тоже хватает сложностей. Мэттью Ткачак только недавно вернулся после двухмесячного перерыва из-за травмы. Да, он оформил дубль в большинстве, но первая игра — это всегда эмоции».
Ставки на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида» 25 апреля 2025 года
Итоговая победа «Тампа-Бэй» — 1,85.
Тотал больше 6 — 2,25.