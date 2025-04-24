Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида» 25 апреля 2025 года: Кучеров не допустит второго поражения подряд

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева ждет победы «Тампы» во второй игре: «Несмотря на поражение в первом матче, во второй игре я ставлю на “Тампу”. Во-первых, команда сейчас выглядит мощнее, чем в прошлом сезоне, когда вылетела от этих же “Пантерс” в первом раунде. Василевский должен прибавить, а Кучеров — сыграть злее. Во-вторых, у “Флориды” тоже хватает сложностей. Мэттью Ткачак только недавно вернулся после двухмесячного перерыва из-за травмы. Да, он оформил дубль в большинстве, но первая игра — это всегда эмоции».