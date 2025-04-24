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Матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 27 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В рамках 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» встретится дома с «Тоттенхэмом».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Ливерпулю» осталось набрать одно очко, чтобы стать чемпионом Англии. Сейчас отрыв от «Арсенала» составляет 12 очков, у «канониров» в запасе 4 матча, у команды Слота — 5. По сути, мерсисайдцам осталось оформить чемпионский титул, и им явно будет приятно сделать это при своих болельщиках на «Энфилде».

У «Тоттенхэма» сезон в АПЛ не задался. Команда переживает спад и опустилась на 16-ю строчку. За последние два месяца «шпоры» выиграли только один матч в Англии при 5 поражениях. Главного тренера Постекоглу спасает только Лига Европы, там «Тоттенхэм» дошел до полуфинала. Но в целом, видно, что лондонцы не справляются на фоне плотного графика и большой нагрузки.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 27 апреля 2025 года. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Ливерпуль»

Вратарь: Алиссон.

Защитники: Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас.

Полузащитники: Гравенберх, Собослаи, Мак Аллистер.

Нападающие: Салах, Жота, Диас.

Из-за травмы матч пропустит защитник Гомес.

«Тоттенхэм»

Вратарь: Викарио.

Защитники: Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс.

Полузащитники: Кулусевски, Бентанкур, Сарр.

Нападающие: Одобер, Ришарлисон, Тель.

У «шпор» не сыграет защитник Дрэгушин из-за травмы. Участие форварда Сона под вопросом.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главный судья встречи — Том Брэмалл.