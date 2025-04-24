Матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 27 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Ливерпулю» осталось набрать одно очко, чтобы стать чемпионом Англии. Сейчас отрыв от «Арсенала» составляет 12 очков, у «канониров» в запасе 4 матча, у команды Слота — 5. По сути, мерсисайдцам осталось оформить чемпионский титул, и им явно будет приятно сделать это при своих болельщиках на «Энфилде».
У «Тоттенхэма» сезон в АПЛ не задался. Команда переживает спад и опустилась на 16-ю строчку. За последние два месяца «шпоры» выиграли только один матч в Англии при 5 поражениях. Главного тренера Постекоглу спасает только Лига Европы, там «Тоттенхэм» дошел до полуфинала. Но в целом, видно, что лондонцы не справляются на фоне плотного графика и большой нагрузки.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 27 апреля 2025 года. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Ливерпуль»
Вратарь: Алиссон.
Защитники: Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас.
Полузащитники: Гравенберх, Собослаи, Мак Аллистер.
Нападающие: Салах, Жота, Диас.
Из-за травмы матч пропустит защитник Гомес.
«Тоттенхэм»
Вратарь: Викарио.
Защитники: Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс.
Полузащитники: Кулусевски, Бентанкур, Сарр.
Нападающие: Одобер, Ришарлисон, Тель.
У «шпор» не сыграет защитник Дрэгушин из-за травмы. Участие форварда Сона под вопросом.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главный судья встречи — Том Брэмалл.