Матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 27 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

У «Тоттенхэма» сезон в АПЛ не задался. Команда переживает спад и опустилась на 16-ю строчку. За последние два месяца «шпоры» выиграли только один матч в Англии при 5 поражениях. Главного тренера Постекоглу спасает только Лига Европы, там «Тоттенхэм» дошел до полуфинала. Но в целом, видно, что лондонцы не справляются на фоне плотного графика и большой нагрузки.