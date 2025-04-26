Прогноз на матч Андреева — Френх 26 апреля 2025 года: Мирре не всегда будет легко

Турнир WTA 1000 в Мадриде стоит смотреть всем, кто любит женский теннис. Ибо там собраны почти все лучшие спортсменки мира. Считая нашу Мирру Андрееву. Сегодня она в третьем круге сыграет с 27-й ракеткой планеты Магдаленой Френх из Польши.
Коэффициенты букмекеров на матч Андреева — Френх
Тут ситуация крайне прозаичная: явный фаворит, явный аутсайдер. Коэффициент на победу Мирры совсем смешной — 1,08. Зато если вы любите риск, то можете много выиграть на сенсационной виктории Френх — 9,80. Тотал больше застыл на отметке всего в 18,5 геймов — за 2,12.
Прогноз на матч Андреева — Френх
Первая ракетка России наконец-то выиграла первый «полноценный» матч на грунте после топового выступления на харде. До уверенной победы над Бузковой здесь, в Мадриде, Мирра на глине выиграла лишь сет у старшей сестры Эрики в Штутгарте. После чего та снялась, а Александровой Андреева-младшая уступила в двух сетах. В общем, Мирра постепенно находит свою игру на грунте.
Если Андреева почти не заметила соперницу по первому кругу, то Френх страдала по полной. В матче с 69-й ракеткой мира Бусас-Манейро польская теннисистка была на грани поражения, но все же добилась успеха — 5:7, 7:6, 6:4. И отлично реализовывала брейкпоинты — 7 из 8. Почти единственный позитив для Френх после такой мучительной игры. Но главное, полька прошла в следующий круг.
Но там ее ждет Мирра, почувствовшая уверенность на грунте, на лайте прошедшая свою соперницу. В отличие от Френх. Вроде бы надо ставить на фаворита, но… В победе Мирры мы почти не сомневаемся. Однако Френх отлично знает стиль Андреевой и умеет, на определенных отрезках матча, ему противостоять. Особенно, когда включает свой плоский бэкхенд. Так что предлагаем поставить на победу Френх в первом сете с форой +2,5 гейма за 2,55.
Статистические тренды в играх Андреевой и Френх
|Андреева
|Френх
|Мирра победила в единственной личной встрече на Australian Open — 6:2, 1:6, 6:2.
|Допустила 21 брейкпоинт с Бусас-Манейро: очень плохая игра на своей подаче.
|В прошлом году в Мадриде дошла до ¼ финала.
|С Манейро больше двойных ошибок (2), чем эйсов (1).
Ставки на матч Андреева — Френх 26 апреля 2025 года
Индивидуальный тотал больше 6,5 геймов Френх за 2,10.
Победа в первом сете Френх с учетом форы +2,5 за 2,55.