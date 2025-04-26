Прогноз на матч Андреева — Френх 26 апреля 2025 года: Мирре не всегда будет легко

Но там ее ждет Мирра, почувствовшая уверенность на грунте, на лайте прошедшая свою соперницу. В отличие от Френх. Вроде бы надо ставить на фаворита, но… В победе Мирры мы почти не сомневаемся. Однако Френх отлично знает стиль Андреевой и умеет, на определенных отрезках матча, ему противостоять. Особенно, когда включает свой плоский бэкхенд. Так что предлагаем поставить на победу Френх в первом сете с форой +2,5 гейма за 2,55.