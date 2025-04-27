Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Оренбург» 27 апреля 2025 года: ждем голы от обеих команд

«Оренбург» неожиданно включился в борьбу за выживание в концовке сезона РПЛ. Еще в середине чемпионата многие уже списали команду Слишковича в первую лигу. Однако оренбуржцы сумели доказать обратное: сейчас они близки к тому, чтобы выбраться из зоны прямого вылета и хотя бы попасть в стыковые матчи. Впрочем, и «Крылья Советов» пока не могут чувствовать себя в безопасности — борьба за сохранение прописки продолжается.
Коэффициенты букмекеров на матч «Крылья Советов» — «Оренбург»
Букмекеры считают «Крылья Советов» фаворитом в домашнем матче: победа самарской команды оценивается коэффициентом 1,95, ничья — 3,80, а победа гостей — 4,00. На тотал больше 2,5 дают 1,76.
Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Оренбург»
«Крылья Советов» поймали правильный момент, чтобы набрать форму. Самарцы тяжело стартовали весной, но затем нашли свой ритм: четыре встречи без поражений — две победы и две ничьи. Причем календарь был непростым: крупная победа над «Локомотивом» (5:1) и достойная ничья с ЦСКА (1:1) только подчеркивают силу команды. В этих матчах «Крылья» забили 10 мячей — отличный показатель для команды, недавно боровшейся за выживание. Однако проблемы в защите остались: самарцы ни разу за весенний отрезок не сыграли на ноль.
«Оренбург» продолжает удивлять своей стойкостью, игроки нашли в себе силы перезапустить сезон. В пяти последних турах у оренбуржцев три победы при двух поражениях — и оба неудачных результата пришлись на матчи против топ-клубов: «Динамо» и ЦСКА. С прямыми конкурентами «Оренбург» справлялся стабильно.
Команда стала гораздо крепче в обороне и острее в атаке. Даже с ЦСКА «Оренбург» создал больше голевых моментов. У «Оренбурга» есть проблемы с составом: вне игры из-за травм Касимов и Татаев — бывшие ключевые центральные защитники, а также Флорентин. Кроме того, Марин не сыграет из-за перебора карточек.
«Крылья» в весенней части чемпионата и забивают, и пропускают в среднем по 1,57 гола за игру. У «Оренбурга» чуть скромнее показатели: один забитый гол и 1.86 пропущенных. Сценарий обмена голами кажется вполне логичным — в последних 5 личных встречах так и было. Наш прогноз: обе забьют — 1,68, тотал больше 2.5 — 1,76.
Статистические тренды в играх «Крылья Советов» и «Оренбурга»
|«Крылья Советов»
|«Оренбург»
|Не проигрывают 4 матча подряд.
|В 3 из 4 последних матчей прошла ставка «обе забьют и тотал больше 2,5».
|Пропускают минимум 1 мяч в 17 матчах кряду.
|Ни разу не проигрывал в Самаре: победа и 3 ничьи.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко предложил такую ставку: «Нас ожидает открытый футбол, команды не будут отсиживаться в обороне и ждать ошибку соперника. То, что обе команды забьют, у меня сомнений не вызывает. Но я за победу “Крыльев Советов” и тотал больше 2,5 за 2,90».
Ставки на матч «Крылья Советов» — «Оренбург» 27 апреля 2025 года
Обе забьют — 1,68.
Тотал больше 2.5 — 1,76.