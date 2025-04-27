Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Оренбург» 27 апреля 2025 года: ждем голы от обеих команд

«Оренбург» неожиданно включился в борьбу за выживание в концовке сезона РПЛ. Еще в середине чемпионата многие уже списали команду Слишковича в первую лигу. Однако оренбуржцы сумели доказать обратное: сейчас они близки к тому, чтобы выбраться из зоны прямого вылета и хотя бы попасть в стыковые матчи. Впрочем, и «Крылья Советов» пока не могут чувствовать себя в безопасности — борьба за сохранение прописки продолжается.