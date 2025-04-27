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Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Оренбург» 27 апреля 2025 года: ждем голы от обеих команд

В матче 26-го тура РПЛ «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Крылья Советов"

«Оренбург» неожиданно включился в борьбу за выживание в концовке сезона РПЛ. Еще в середине чемпионата многие уже списали команду Слишковича в первую лигу. Однако оренбуржцы сумели доказать обратное: сейчас они близки к тому, чтобы выбраться из зоны прямого вылета и хотя бы попасть в стыковые матчи. Впрочем, и «Крылья Советов» пока не могут чувствовать себя в безопасности — борьба за сохранение прописки продолжается.

Коэффициенты букмекеров на матч «Крылья Советов» — «Оренбург»

​Букмекеры считают «Крылья Советов» фаворитом в домашнем матче: победа самарской команды оценивается коэффициентом 1,95, ничья — 3,80, а победа гостей — 4,00. На тотал больше 2,5 дают 1,76.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Оренбург»

«Крылья Советов» поймали правильный момент, чтобы набрать форму. Самарцы тяжело стартовали весной, но затем нашли свой ритм: четыре встречи без поражений — две победы и две ничьи. Причем календарь был непростым: крупная победа над «Локомотивом» (5:1) и достойная ничья с ЦСКА (1:1) только подчеркивают силу команды. В этих матчах «Крылья» забили 10 мячей — отличный показатель для команды, недавно боровшейся за выживание. Однако проблемы в защите остались: самарцы ни разу за весенний отрезок не сыграли на ноль.

«Оренбург» продолжает удивлять своей стойкостью, игроки нашли в себе силы перезапустить сезон. В пяти последних турах у оренбуржцев три победы при двух поражениях — и оба неудачных результата пришлись на матчи против топ-клубов: «Динамо» и ЦСКА. С прямыми конкурентами «Оренбург» справлялся стабильно.

Команда стала гораздо крепче в обороне и острее в атаке. Даже с ЦСКА «Оренбург» создал больше голевых моментов. У «Оренбурга» есть проблемы с составом: вне игры из-за травм Касимов и Татаев — бывшие ключевые центральные защитники, а также Флорентин. Кроме того, Марин не сыграет из-за перебора карточек.

«Крылья» в весенней части чемпионата и забивают, и пропускают в среднем по 1,57 гола за игру. У «Оренбурга» чуть скромнее показатели: один забитый гол и 1.86 пропущенных. Сценарий обмена голами кажется вполне логичным — в последних 5 личных встречах так и было. Наш прогноз: обе забьют — 1,68, тотал больше 2.5 — 1,76.

Статистические тренды в играх «Крылья Советов» и «Оренбурга»

«Крылья Советов»
«Оренбург»
Не проигрывают 4 матча подряд.
В 3 из 4 последних матчей прошла ставка «обе забьют и тотал больше 2,5».
Пропускают минимум 1 мяч в 17 матчах кряду.
Ни разу не проигрывал в Самаре: победа и 3 ничьи.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко предложил такую ставку: «Нас ожидает открытый футбол, команды не будут отсиживаться в обороне и ждать ошибку соперника. То, что обе команды забьют, у меня сомнений не вызывает. Но я за победу “Крыльев Советов” и тотал больше 2,5 за 2,90».

Ставки на матч «Крылья Советов» — «Оренбург» 27 апреля 2025 года

Обе забьют — 1,68.

Тотал больше 2.5 — 1,76.