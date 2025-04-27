Прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» 27 апреля 2025 года: «красные дьяволы» продолжат терять очки

«Манчестер» последний раз выигрывал в АПЛ еще в середине марта, когда был разгромлен аутсайдер «Лестер». «Красные дьяволы» с тех пор потерпели три поражения в четырех играх и уступали на любой вкус: минимально на выезде и перед своими болельщиками, пережили разгром (1:4) от «Ньюкасла». Добавим к этому тот факт, что все еще восстанавливаются от травм Зиркзее, Амад и Лисандро Мартинес.