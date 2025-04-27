Прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» 27 апреля 2025 года: «красные дьяволы» продолжат терять очки

Обе команды в этом сезоне АПЛ уже глобально ни на что не претендуют. «Борнмут» располагается в середине таблицы и имеет лишь математические шансы на еврокубки. «МЮ» продолжает откровенно доигрывать сезон и выкладывается на полную лишь в Лиге Европы, где на прошлой неделе в матче-триллере прошел «Лион». В Премьер-лиге уже слишком многое упущено, промежуточное 14-е место — явное тому подтверждение. В апреле «Ман Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону», «Ньюкаслу» и «Ноттингем Форест».
«Борнмут» в этом плане чуть удачливее, коллектив после трех поражений чередует ничейные результаты с победами: в 33-м туре красно-черные скатали нулевую ничью с «Кристал Пэлас», до этого минимально обыграли «Фулхэм».
Коэффициенты букмекеров на матч «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»
Букмекеры сомневаются в успехе «Манчестер Юнайтед», поставить на их победу можно с коэффициентом 4.30. А вот победа хозяев — наиболее ожидаемый вариант — 1,88. На ничью можно поставить за 3,80. Тотал меньше 2,5 находится на отметке 2,15.
Прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»
В этом матче победа намного нужнее хозяевам. Да, большого турнирного значения она не имеет, но перед своими болельщиками выступить удачно — признак хорошего тона. К тому же шансы на еврокубки еще не потеряны, отставание в 8 очков от «Астон Виллы» за 5 матчей отыграть сложно, но можно. В последних трех турах «Борнмут» как минимум не проигрывает.
«Манчестер» последний раз выигрывал в АПЛ еще в середине марта, когда был разгромлен аутсайдер «Лестер». «Красные дьяволы» с тех пор потерпели три поражения в четырех играх и уступали на любой вкус: минимально на выезде и перед своими болельщиками, пережили разгром (1:4) от «Ньюкасла». Добавим к этому тот факт, что все еще восстанавливаются от травм Зиркзее, Амад и Лисандро Мартинес.
Но все это уже не так сильно волнует команду Аморима. Очевидно, что все силы в конце сезона будут брошены на Лигу Европы, где команде предстоит первый полуфинальный матч против «Атлетика» 1 мая. Скорее всего, лидеров команды тренер прибережет именно для еврокубка. Никого не удивит небольшое игровое время Фернандеса, Де Лигта или Гарначо.
Наш прогноз: победа «Борнмута» за 1,88 и тотал меньше 2,5 — 2,15.
Статистические тренды в играх «Борнмута» и «Манчестер Юнайтед»
|«Борнмут»
|«Манчестер Юнайтед»
|Не проигрывает «Манчестер Юнайтед» с декабря 2023 года.
|Не может победить в АПЛ весь апрель.
|В последних пяти матчах АПЛ забил 5 голов.
|Пропустил 6 голов в 5 последних играх лиги.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артем Слицкий верит в голы от обеих команд: «Юнайтед» в чемпионате настраивается только на матчи, которые значат нечто больше, чем обычная игра, например, на манкунианское дерби. В общем, я думаю, что здесь чисто по коэффициенту очень неплохой вариант — обе забьют за 1,72.
Ставки на матч «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» 27 апреля 2025 года
Победа «Борнмута» — 1,88.
Тотал меньше 2,5 — 2,15.