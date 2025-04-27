Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» 27 апреля 2025 года: испытание для Гвардиолы

«Манчестер Сити» продолжает свой худший сезон за долгое время. Команда давно вылетела из Лиги чемпионов, в АПЛ получается бороться только за топ-5. Кубок Англии — последний шанс выиграть трофей, и Гвардиола хочет воспользоваться этой возможностью.
«Ноттингем Форест» — сенсация в английском футболе этого сезона. Команда долго идет в зоне Лиги чемпионов и далеко продвинулась в Кубке. Правда, дойти до полуфинала получилось с трудом. Только первый раунд турнира «Форест» завершил в основное время. Все остальные матчи были выиграны в серии пенальти.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»
В этой паре «Манчестер Сити» является фаворитом. На победу команды Гвардиолы в основное время можно поставить за 1,71. А вот победа «Ноттингем Форест» стоит намного дороже — 5,50. Общий тотал больше 2,5 оценивается коэффициентом 1,82, а обе забьют — 1,78.
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»
В лиге в последнее время команда Нуну немного притормозила: три победы и два поражения. Непросто дела идут и в Кубке, матч четвертьфинала вплоть до серии пенальти был безголевым, на более ранних стадиях команда забивала хотя бы однажды в основное время. Если к игре в строй вернется крайний защитник Айна, атаке «красных» явно будет проще. Но участие одного из основных игроков в кубковом матче пока не подтверждено.
У «Манчестер Сити» дела, наоборот, налаживаются. Во всяком случае результаты «горожан» на это намекают — четыре победы в пяти последних матчах АПЛ. В Кубке «Сити» в четвертьфинале разобрался с «Борнмутом», дважды забив на выезде.
Осложнить жизнь «Манчестеру» могут несколько факторов. Один из них — большой список травмированных. По разным причинам Гвардиола не может рассчитывать на основного вратаря Эдерсона, защитников Аке и Стоунза. По-прежнему залечивает травму колена обладатель «Золотого мяча» Родри. Пропустит кубковый матч и Холанд, который травмировался в игре с «Борнмутом».
Еще одним препятствием станет то, что у «Ноттингема» на один день отдыха больше, ведь их матч в рамках АПЛ прошел 21 апреля, а не 22. Несмотря на эти трудности, судя по результатам, «Манчестер Сити» готов выигрывать и биться за единственный доступный трофей в этом году. Глубина скамейки команды позволяет оставаться ей грозной силой: в хорошей форме находится Нунеш, забивают Мармуш и О’Райли, по-прежнему в порядке ветеран Де Брейне.
За «Сити» говорит и статистика личных встреч: у «Ноттингема» всего одна победа в пяти матчах, одержана она была 8 марта этого года. Наш прогноз: победа «Манчестер Сити» с коэффициентом 1,73 и обе команды забьют за 1,83.
Статистические тренды в играх «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити»
|«Ноттингем Форест»
|«Манчестер Сити»
|Не побеждал в Кубке в основное время в 3 последних матчах.
|В последних 5 матчах забил 11 голов.
|Пропускает хотя бы один гол в 4 из последних 6 игр.
|Ставка «обе забьют» прошла в 4 матчах из последних 7.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор ставит на победу «Манчестер Сити» в основное время: «Не верю, что “Сити” может закончить сезон без трофея. Команда из Лиги чемпионов вылетела и в чемпионате Англии уже не достигнет первого места, но все равно остается одной из сильнейших в мире. И я думаю, что на этот матч клуб поставит все. “Сити” должен одержать уверенную победу».
Ставки на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» 27 апреля 2025 года
Победа «Манчестер Сити» — 1,73.
Обе забьют — 1,83.