Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» 27 апреля 2025 года: испытание для Гвардиолы

В лиге в последнее время команда Нуну немного притормозила: три победы и два поражения. Непросто дела идут и в Кубке, матч четвертьфинала вплоть до серии пенальти был безголевым, на более ранних стадиях команда забивала хотя бы однажды в основное время. Если к игре в строй вернется крайний защитник Айна, атаке «красных» явно будет проще. Но участие одного из основных игроков в кубковом матче пока не подтверждено.