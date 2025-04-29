Прогноз на матч «Вегас» — «Миннесота» 30 апреля 2025 года: Капризов и Дорофеев обеспечат голы

В следующей игре на домашней арене «Вегас» снова должен начинать активно и делать все, чтобы первым открывать счет. При этом «Миннесота» к такой игре уже готова и вряд ли сильно уступит. В любом случае голов должно быть много — сдерживать «дикарей» у коллектива Кэссиди не получается, поэтому игроки будут стараться увеличивать преимущество, а не сохранять его.