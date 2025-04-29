Прогноз на матч «Вегас» — «Миннесота» 30 апреля 2025 года: Капризов и Дорофеев обеспечат голы

Перед стартом первого раунда «Вегасу» предсказывали довольно легкий проход в четвертьфинал, но на деле у команды с трудом получается выигрывать. После победы в первом матче «рыцари» дважды уступили, а последнюю игру забрали только в овертайме. Перед домашним матчем в Лас-Вегасе счет в серии равный 2−2. Следующая игра может стать ключевой в противостоянии.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вегас» — «Миннесота»
Букмекеры мало сомневаются в успехе хозяев в предстоящей встрече: коэффициент на итоговую победу «Вегаса» составляет 1,45, на «Миннесоту» — 2,75. Голы тут, скорее, ждут, чем не ждут — тотал больше 5,5 стоит 1,75.
Прогноз на матч «Вегас» — «Миннесота»
Серия «Вегаса» и «Миннесоты» получается неожиданно равной. У «дикарей» получается цепляться за результат благодаря топ-форме российского нападающего Капризова. Форвард восстановился от травмы под конец регулярного чемпионата и ударно начал плей-офф — сейчас идет в топ-4 бомбардиров Кубка Стэнли с 8 очками (4 гола + 4 передачи) в 4 матчах. К тому же отличную игру выдает вратарь Густавссон, у которого показатель отраженных бросков в трех последних встречах не падает ниже 91%.
«Миннесота» играет на контрвыпадах, но при этом способна и закрывать соперников в позиционных атаках. Правда, в команде не так много исполнителей, чтобы регулярно создавать моменты. В основном, результат добывает первое звено, в котором Капризову помогают Болди и Эрикссон Эк. Остальные тройки больше работают на оборону и не выделяются креативной игрой в атаке.
«Вегас» — коллектив с похожей игрой, но лучшим набором исполнителей. В атаке важную роль также выполняют россияне. Барбашев играет на пятаке и отлично показывает себя в кубковых матчах. Дорофеев в этом сезоне показывает великолепный уровень реализации и забивает важнейшие голы.
Однако ставка у «Вегаса» больше делается на игру в обороне — пройти защитные построения «рыцарей» довольно сложно. Но в этой серии команде чаще приходится отыгрываться и играть первым номером, поэтому проявить свои сильные стороны получается не всегда.
В следующей игре на домашней арене «Вегас» снова должен начинать активно и делать все, чтобы первым открывать счет. При этом «Миннесота» к такой игре уже готова и вряд ли сильно уступит. В любом случае голов должно быть много — сдерживать «дикарей» у коллектива Кэссиди не получается, поэтому игроки будут стараться увеличивать преимущество, а не сохранять его.
Наш прогноз: тотал больше 5,5 — за 1,75. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на «обе забьют» в первом периоде — за 2,65.
Статистические тренды в играх «Вегаса» и «Миннесоты»
|«Вегас»
|«Миннесота»
|3 победы в 4 последних домашних матчах.
|7 поражений в 9 последних матчах на выезде.
|Тотал больше 5,5 проходил в 4 последних матчах.
|В 3 из 4 последних матчей с «Вегасом» в первом периоде проходила ставка «обе забьют».
Ставки на матч «Вегас» — «Миннесота» 30 апреля 2025 года
Тотал больше 5,5 — 1,75.
«Обе забьют» в первом периоде — 2,65.