Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» 29 апреля 2025 года: шанс для Станковича спасти сезон

Очные встречи между «Спартаком» и «Динамо» радуют высокой результативностью. За шесть последних матчей соперники забили друг другу 20 голов — в среднем 3,33 за игру. В пяти из шести случаев пробивался тотал больше 2,5 мячей, а «Спартак» стабильно забивал минимум два гола за матч. Наш прогноз: голы будут, поэтому выбираем тотал больше 2,5 за 1,81 и обе забьют за 1,72. А также берем победу «Спартака» в основное время за 1,88. Станковичу надо исправиться за поражение от ЦСКА.