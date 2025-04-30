Прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва 30 апреля 2025 года: челябинцы выиграют за счет атаки

Москвичи же снова проваливают старт серии. Так было и в четвертьфинале с «Ак Барсом». Сейчас у столичного клуба снова возникают проблемы на своем пятаке, а в атаке моменты появляются, в основном, в большинстве и за счет индивидуальных действий игроков. Возможно, у тренерского штаба бело-голубых снова уйдет несколько матчей на то, чтобы подстроиться под игру оппонента.