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Прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва 30 апреля 2025 года: челябинцы выиграют за счет атаки

«Трактор» начал cерию с московским «Динамо» с победы. Как пройдет вторая встреча — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

«Динамо» хорошо начало первый матч, но вторую половину встречи играло хуже и упустило победу. Бело-голубые попробуют наладить игру в обороне, а челябинцы постараются избавить своих болельщиков от нервной концовки.

Коэффициенты букмекеров на матч «Трактор» — «Динамо» Москва

Во втором матче букмекеры чуть больше верят в хозяев: коэффициент на итоговую победу «Трактора» составляет 1,80, на «Динамо» — 2,00. Голов от игры особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,70.

Прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва

«Трактор» в первом матче серии с «Динамо» снова повторил свой стандартный по этому плей-офф сценарий. Челябинцы неважно начали и уступали в две шайбы, но во второй половине встречи прибавили, стали создавать соперникам проблемы и перевернули игру. Бело-голубые перестроиться уже не смогли и проиграли.

Канадский тренер Гру снова демонстрирует сильные стороны своей команды, которая качественно перестраивается по ходу встреч. Если «Трактор» начинает играть в атакующем стиле, то опасность может исходить от любого хоккеиста. К тому же у челябинцев все в порядке с характером и атмосферой в коллективе — при любом развитии событий игроки не паникуют и четко выполняют задание.

Москвичи же снова проваливают старт серии. Так было и в четвертьфинале с «Ак Барсом». Сейчас у столичного клуба снова возникают проблемы на своем пятаке, а в атаке моменты появляются, в основном, в большинстве и за счет индивидуальных действий игроков. Возможно, у тренерского штаба бело-голубых снова уйдет несколько матчей на то, чтобы подстроиться под игру оппонента.

Пока не выручает и вратарь Подъяпольский, который впервые за этот плей-офф провел плохой матч. Защита «Динамо» не сильно помогает голкиперу и пока проявляет себя слабо в ситуациях, когда челябинцы начинают давить. В первой игре бело-голубые снова не могли убрать соперников с пятака и позволяли бросать из опасных ситуаций.

Тренер Кудашов начнет работу над ошибками уже в следующем матче, но исправить ситуацию за сутки будет непросто. Пока «Трактор» выглядит сильнее и создает намного больше проблем сопернику. Главное для челябинцев — хорошее начало. Скорее всего, на это команда и сделает акцент в следующей игре.

Наш прогноз: тотал меньше 1,5 в первом периоде — за 1,75. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Трактора» в основное время — за 2,40.

Статистические тренды в играх «Трактора» и «Динамо» Москва

«Трактор»
«Динамо»
8 побед в 9 последних матчах.
5 побед в 6 последних гостевых встречах.
В 4 из 6 последних матчей проходил тотал больше 5,5.
В 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 6,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга букмекеров» Павел Лысенков ставит на «Динамо» во втором матче: «Трактор» постарается реализовать себя в нападении, но, обжегшись на «Ак Барсе», «Динамо» постарается минимизировать свои ошибки и поймать нужный темп. Думаю, что «Динамо» должно выиграть и задать тон всей серии именно в Челябинске.

Ставки на матч «Трактор» — «Динамо» Москва 30 апреля 2025 года

Тотал меньше 1,5 в первом периоде — 1,75.

Победа «Трактора» в основное время — 2,40.

Хоккей. КХЛ
30.04
Трактор
:
Динамо М
Лучшие коэффициенты Все
П1
2.42
X
4.14
П2
2.70