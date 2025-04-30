Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» 30 апреля 2025 года: Флик сыграет в атакующий футбол

«Интер» же после того, как прошел «Баварию», забуксовал. В трех последующих матчах «нерадзурри» не просто уступили «Болонье», «Милану» и «Роме», но и ни разу не забили им. У Индзаги возрастная команда (у «Барселоны», кстати, самая молодая), и это сказывается в концовке сезона. Теперь «Интер», который шел на 4 трофея в сезоне, может не выиграть ни одного.