Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» 30 апреля 2025 года: Флик сыграет в атакующий футбол

«Барселона» продолжает свой лучший за последние годы сезон. В Ла Лиге преимущество над «Реалом» составляет 4 очка, на внутренней арене взяты Кубок и Суперкубок. В Лиге чемпионов команда так же чувствует себя уверенно: финишировав в верхней части турнирной таблицы, «сине-гранатовые» предстали грозной силой в плей-офф. Особенно на домашнем стадионе.
«Интер», конечно, тоже не промах. До четвертьфинала главного еврокубка случайные команды не доходят. На групповом этапе «нерадзурри» набрали те же 19 очков, что и «Барселона», а в плей-офф чемпион Италии справился с «Баварией», забив ей четыре гола за два матча.
Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Интер»
В этой паре букмекеры отдают предпочтение «Барселоне». Победа команды Флика оценивается коэффициентом 1,65, а выигрыш «Интера» — 5,20. На ничью можно поставить за 4,50. Судя по коэффициентам, ожидается результативный матч. Ставка на голы в ворота обеих команд идет за 1.65, а тотал больше 2,5 — за 1,60.
Прогноз на матч «Барселона» — «Интер»
Игра «Барселоны» в последнее время напоминает давно забытые времена эпохи Месси, Суареса и Неймара. Продолжает ярко играть молодой Ямаль. Третью молодость переживает Левандовски, который вместе с Рафиньей борется за звание лучшего бомбардира турнира (а может, и за «Золотой мяч»). Поляк, правда, травмирован и первую игру полуфинала точно пропустит, но и его сменщик Торрес хорошо себя показывает: 7 голов с середины марта.
Интересно, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов только однажды на своем поле «Барселона» забила меньше трех. Каталонцы в хорошем настроении, они только что обыграли «Реал» в финале Кубка Испании. Так что «Барса» в порядке.
«Интер» же после того, как прошел «Баварию», забуксовал. В трех последующих матчах «нерадзурри» не просто уступили «Болонье», «Милану» и «Роме», но и ни разу не забили им. У Индзаги возрастная команда (у «Барселоны», кстати, самая молодая), и это сказывается в концовке сезона. Теперь «Интер», который шел на 4 трофея в сезоне, может не выиграть ни одного.
Еще хуже ситуацию делает травма Павара, защитник пропустит игру с «Барселоной». В то же время помочь «Интеру» может вернувшийся в общую группу Маркус Тюрам. У каталонцев под вопросом участие в матче важного защитника Бальде.
Флик не изменит свою стилю и будет играть в атакующий футбол, с прессингом и высокой линией обороны. В лучшие времена «Интер» мог бы с этим справиться, но сейчас чемпиону Италии придется тяжело, хотя на гол в гостях он может рассчитывать. Наш прогноз — победа «Барселоны» за 1,67 и тотал больше 3 за 1,90.
Статистические тренды в играх «Барселоны» и «Интера»
|«Барселона»
|«Интер»
|Выиграла 3 матча в основное время в последних 5 матчах.
|Одержал только одну победу за последние 5 матчей.
|В ЛЧ забила 21 гол в 6 играх дома.
|В ЛЧ забивает минимум один гол в последних 3 матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич верит в атакующий потенциал команд: «Лаутаро, Тюрам — кто бы ни вышел в старте, “Интер” знает, как играть на результат. “Барселона” — безусловный фаворит. Вероятно, каталонцы забьют — Рафинья, Ямаль в хорошей форме, Ферран Торрес тоже регулярно отличается, даже без Левандовского. Но сохранить свои ворота в неприкосновенности “Барселоне” будет крайне сложно, оборона слишком уязвима. Мой прогноз на первую игру — “обе забьют” и “Барселона” не проиграет».
Ставки на матч «Барселона» — «Интер» 30 апреля 2025 года
Победа «Барселоны» за 1,67.
Тотал больше 3 за 1,90.