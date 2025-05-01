Прогноз на матч «Юргорден» — «Челси» 1 мая 2025 года: Мареска справится и вторым составом

«Юргорден» — одна из главных неожиданностей Лиги конференций. Тем не менее, назвать шведский клуб настоящей сенсацией пока сложно: на его пути не было действительно серьезных соперников. «Челси», напротив, ожидаемо добрался до полуфинала, не встретив особого сопротивления. Единственное поражение в четвертьфинале не повлияло на ход команды по турнирной сетке.
Коэффициенты букмекеров на матч «Юргорден» — «Челси»
Букмекеры считают «Челси» фаворитом в предстоящем матче: на победу лондонского клуба дают 1,33, на ничью — 5,70, а на победу хозяев — 11,50. На тотал больше 2.5 предлагают 1,65.
Прогноз на матч «Юргорден» — «Челси»
Шведская команда только втягивается в новый сезон, поскольку местное первенство проходит по системе «весна-осень». Однако старт у «Юргордена» получился неудачным — всего 7 очков в 5 матчах и отставание от лидера уже 9 баллов. Шведы забили всего 2 мяча за этот отрезок. У «Юргордена» ощутимые кадровые проблемы. Из-за травм команде не смогут помочь несколько ключевых игроков: крайние атакующие Жугель и Фаллениус, а также полузащитники Ослунд и Шюллер.
В числе наиболее заметных результатов скандинавского клуба — домашняя победа над «Панатинаикосом» (2:1), а также выход в следующую стадию после матчей с «Пафосом» (0:1, 3:0) и «Рапидом» (0:1, 4:1). В последнем случае австрийцы остались в меньшинстве уже в начале ответной встречи, чем «Юргорден» и воспользовался.
«Челси» борется за зону ЛЧ в АПЛ, а впереди у команды Марески — сложные матчи с «Ливерпулем», «Ньюкаслом», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингемом». Поэтому сегодня ожидается большая ротация: появится резерв с усилением от нескольких игроков основного состава. Даже второй состав «Челси» — это уровень, значительно превосходящий шведов. Достаточно взглянуть на цифры: вся команда «Юргордена» оценивается в 21 миллион евро, тогда как один Нкунку стоит 45 миллионов.
Скорее всего, шведы постараются насытить защиту, чтобы сдержать атакующую мощь гостей. Но и сами они вряд ли смогут создать что-то у чужих ворот. В пяти из девяти последних матчей «Юргорден» не забивал, включая встречи с «Пафосом» и «Рапидом». Наш прогноз: «обе забьют — нет» за 1,83, а также победа «Челси» через тотал меньше 3,5 за 2,16.
Статистические тренды в играх «Юргордена» и «Челси»
|«Юргорден»
|«Челси»
|В 8 из 10 последних матчей проходила ставка «обе забьют — нет».
|Проиграл 1 из 7 последних матчей.
|Пропустил только 1 гол в 3 последних матчах.
|В 4 из 5 последних матчах проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов уверен в победе фаворита: «На прошлой стадии “Челси” закрыл все вопросы с “Легией” в первом матче, когда выиграл на выезде 3:0. Жду повторения истории. Поставлю на синих с форой (-1). Когда лондонцы играют всерьез, забить им крайне сложно. А свои мячи они забьют шведам».
Ставки на матч «Юргорден» — «Челси» 1 мая 2025 года
«Обе забьют — нет» за 1,83.
Победа «Челси» через тотал меньше 3,5 за 2,16.
Яни Хонкаваара
Энцо Мареска
Исак Алемайеху Мулугета
(Тобиас Гулликсен)
68′
Джейдон Санчо
(Энцо Фернандес)
13′
Нони Мадуэке
(Энцо Фернандес)
43′
Николас Джексон
(Коул Палмер)
59′
Николас Джексон
(Мойсес Кайседо)
65′
35
Якоб Ринне
4
Якоб Уне Ларссон
18
Адам Столь
13
Даниэль Стенссон
14
Хампус Финнделл
16
Тобиас Гулликсен
90′
20
Токмак Чоль Нгуен
26
Аугуст Приске
3
Маркус Даниэльсон
63′
5
Миро Тенхо
27
Кейта Косуги
80′
19
Виктор Берг
29
Сантери Хаарала
63′
32
Исак Алемайеху Мулугета
12
Филип Йергенсен
4
Тосин Адарабиойо
90+1′
5
Бенуа Бадиашиле
34
Джош Ачимпонг
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
19
Джейдон Санчо
3
Марк Кукурелья
46′
23
Тревор Чалоба
24
Рис Джеймс
46′
20
Коул Палмер
8
Энцо Фернандес
46′
25
Мойсес Кайседо
83′
11
Нони Мадуэке
46′
15
Николас Джексон
32
Тайрик Джордж
88′
81
Реджи Уолш
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
10
Фолы
8
0
Офсайды
1
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти