Прогноз на матч «Юргорден» — «Челси» 1 мая 2025 года: Мареска справится и вторым составом

Шведская команда только втягивается в новый сезон, поскольку местное первенство проходит по системе «весна-осень». Однако старт у «Юргордена» получился неудачным — всего 7 очков в 5 матчах и отставание от лидера уже 9 баллов. Шведы забили всего 2 мяча за этот отрезок. У «Юргордена» ощутимые кадровые проблемы. Из-за травм команде не смогут помочь несколько ключевых игроков: крайние атакующие Жугель и Фаллениус, а также полузащитники Ослунд и Шюллер.