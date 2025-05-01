Прогноз на бой Гарсия — Ромеро 3 мая 2025 года: фаворит должен победить

Чемпион мира в 1-й полусредней весовой категории по версиям WBA и WBC Реджис Прогре отдает предпочтение Гарсии: «Я бы поставил на Райана, потому что у него больше опыта в крупных боях. Он звезда бокса, да и этот его правый хук… Хотя Ролли — отчаянный боксер, который может запросто подловить Гарсию на контратаке. В любом случае это будет очень интересный бой».