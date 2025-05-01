Прогноз на бой Гарсия — Ромеро 3 мая 2025 года: фаворит должен победить

В эти выходные пройдет сразу несколько интересных боев. Первым из них будет поединок между Райаном Гарсией (26−24−1−1) и Роландо «Ролли» Ромеро (18−16−2). Шансы Райана на победу достаточно высоки, однако есть нюансы, которые нельзя сбрасывать со счетов. О них мы и поговорим далее.
Коэффициенты на бой Гарсия — Ромеро
Букмекеры уверены в победе «Короля Райана» (так любит себя называть сам Гарсия): коэффициенты на его победу составляют всего 1,10, а вот на победу «Ролли» — 6,20. Такая уверенность букмекеров основана на том, что у Райана более солидный опыт выступлений в профессионалах, да и недавняя победа над таким серьезным соперником, как Девин Хейни, определенно имеет свой вес.
Да, результат поединка против Хейни впоследствии был признан недействительным из-за проваленного Гарсией допинг-теста, но все же следует признать, что в том бою он превосходил Девина не только в отношении функциональной готовности, но и по части тактического мышления, скорости и реакции.
Прогноз на бой Гарсия — Ромеро
Прежде чем предрекать Райану скорую победу, давайте вспомним о ролике с их спаррингом восьмилетней давности, который пару месяцев назад облетел все профильные каналы в социальных сетях. Узнать молодого Гарсию в этом ролике довольно легко, а еще легче заметить, что удары Ромеро приземляются на его голову с настораживающим постоянством. Первая половина этого спарринга прошла в относительно равной борьбе, а вот ближе к концу Роландо задал сопернику настоящую трепку.
Безусловно, уже прошло восемь лет, на протяжении которых Гарсия существенно прибавил в мастерстве. Но в единоборствах существует и такое понятие, как неудобный соперник. Поэтому, несмотря на преимущество в классе и четвертую строчку в рейтинге BoxRec, Райан может столкнуться с неприятными сюрпризами со стороны Ромеро.
Если Гарсия не будет действовать по предсказуемой схеме «джеб-правый хук» (которая, судя по упомянутому выше видеоролику, существенных проблем Ромеро создать не может), и покажет тот уровень бокса, который демонстрировал в бою против Хейни, то он должен выиграть этот бой.
Наш прогноз: победа Гарсии по очкам.
Прогноз эксперта: шансы на победу
Чемпион мира в 1-й полусредней весовой категории по версиям WBA и WBC Реджис Прогре отдает предпочтение Гарсии: «Я бы поставил на Райана, потому что у него больше опыта в крупных боях. Он звезда бокса, да и этот его правый хук… Хотя Ролли — отчаянный боксер, который может запросто подловить Гарсию на контратаке. В любом случае это будет очень интересный бой».
Антропометрия бойцов
У Гарсии минимальное преимущество в росте и довольно ощутимое — в размахе рук.
|Гарсия
|Ромеро
|Рост — 174 см, вес — 64 кг.
|Рост — 173 см, вес — 64 кг.
|Размах рук — 178 см.
|Размах рук — 173 см.
Ставки на бой Гарсия — Ромеро 3 мая 2025 года
Победа Гарсии по очкам за 6,00.
Тотал раундов больше 7,5 за 2,30.