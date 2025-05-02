Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Трактор» 2 мая 2025 года: ключевая игра для Кудашова

Бело-голубые столкнулись с проблемами в атаке. «Трактор», получив преимущество, стал играть в оборонительном стиле, чем озадачил тренерский штаб москвичей. У нападающих «Динамо» не получалось почти ничего — среднюю зону не помогали пройти ни пасы, ни забросы. Преимуществом столичного клуба остались вбрасывания и большинство. Однако челябинцы в последней игре удалились лишь раз в первом периоде, чем сильно упростили себе задачу.