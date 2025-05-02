Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» 3 мая 2025 года: открытого хоккея не будет

Эксперт Sport24 Дмитрий Ерыкалов ставит на победу «Салавата Юлаева» с учетом овертайма: «Не стоит сомневаться, что уфимцы будут эмоционально максимально заряжены. А качество хоккея у них улучшилось еще в третьей игре: особенно хороши были хозяева по движению. Вопрос лишь в том, у кого из команд окажутся более существенными потери. Хохряков — игрок не такой важный для “Салавата”, как Паник и Фрэз для “Локомотива”. А ведь еще у Уфы в любой момент может вернуться Тодд и непонятен статус Ливо. Впрочем, команда Козлова научилась выигрывать без своего лучшего бомбардира».