Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» 3 мая 2025 года: открытого хоккея не будет

Последняя игра между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» стала одной из самых обсуждаемых в этом плей-офф. Болельщики оказались недовольны судейскими решениями, которые повлияли на ход матча. Это повлияло и на команды — о судьях высказались и главные тренеры Никитин и Козлов, и генменеджер «Салавата» Баширов. В следующем матче мы должны увидеть не менее эмоциональный хоккей.
Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив»
Букмекеры чуть больше верят в гостей: коэффициент на итоговую победу «Локомотива» составляет 1,85, на «Салават Юлаев» — 1,95. Голов от встречи почти не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,42.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив»
«Салават Юлаев» по-хорошему удивляет в этой серии. Перед стартом противостояния с трудом можно было найти эксперта, кто поставил бы на них в этом противостоянии. Однако уфимцы играют не хуже «Локомотива», а временами и вовсе доминируют на льду.
Так было и в последнем матче, где «юлаевцы» впервые играли на домашней арене. Команда Козлова выбрала такие скорости и уровень давления, будто двух семиматчевых серий до этого не было. Уфимцы большую часть матча играли первым номером и контролировали шайбу. Но результата это не принесло.
«Салавату» снова не удался второй период — «железнодорожники» еще ни разу не уступили в этом розыгрыше Кубка Гагарина этот отрезок. Тренер Козлов акцентировал внимание на сильной стороне соперника после ярославских матчей и обещал разобраться, как не проигрывать второй период «Локомотиву». Однако результата снова добиться не смог.
К тому же коллектив Никитина все еще силен при игре в обороне и даже при доминировании уфимцев мало что позволяет создать у своих ворот. Получается сдерживать и большинство соперника — за 10 минут меньшинства не пропустили ни разу. При этом в последней игре ярославцы дважды смогли реализовать удаления оппонентов.
Кажется, «Локомотив» приходит в себя после тяжелой серии с «Авангардом». У игроков появляются эмоции, а в атаке удается найти интересные решения. Правда, потеря центрального нападающего Фрэйза может негативно сказаться на команде — канадец хорошо играл на вбрасываниях и часто выходил в ключевые моменты. Пока его заменили молодым форвардом Николаевым, который свою часть игры провел хорошо.
После судейского скандала в концовке прошлой встречи обе команды были заведены, поэтому от следующего матча ждем агрессии и еще более яркой игры. Для «Салавата» матч вовсе может стать ключевым — при поражении клубу придется ехать в Ярославль на грани вылета. Кажется, рисковать тренеры в такой ситуации не будут и закроют игру.
Наш прогноз: тотал меньше 4,5 — за 1,85. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на ничью в основное время — за 3,70. Команды провели три близких матча. От следующей встречи будет много зависеть, поэтому игроки не будут форсировать события.
Статистические тренды в играх «Салавата Юлаева» и «Локомотива»
|«Салават Юлаев»
|«Локомотив»
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
|7 побед в 8 последних гостевых встречах.
|Не выигрывает второй период 6 матчей подряд.
|Не пропускал больше двух шайб в 3 из 4 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт Sport24 Дмитрий Ерыкалов ставит на победу «Салавата Юлаева» с учетом овертайма: «Не стоит сомневаться, что уфимцы будут эмоционально максимально заряжены. А качество хоккея у них улучшилось еще в третьей игре: особенно хороши были хозяева по движению. Вопрос лишь в том, у кого из команд окажутся более существенными потери. Хохряков — игрок не такой важный для “Салавата”, как Паник и Фрэз для “Локомотива”. А ведь еще у Уфы в любой момент может вернуться Тодд и непонятен статус Ливо. Впрочем, команда Козлова научилась выигрывать без своего лучшего бомбардира».
Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» 3 мая 2025 года
Тотал меньше 4,5 — 1,85.
Ничья в основное время — 3,70.