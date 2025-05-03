Прогноз на матч «Вальядолид» — «Барселона» 3 мая 2025 года: лучшая команда Испании против худшей

Что может противопоставить аутсайдер при таких раскладах? Игра «Вальядолида» беспросветна на протяжении всего сезона. Коллектив проиграл последние пять матчей, а успехом в них были всего два пропущенных мяча от «Реал Сосьедада». В остальных играх команда пропускала три и более. В атаке «Вальядолида» можно выделить сенегальца Силлу, который в этих матчах забил два мяча. Но вряд ли его хватит для противостояния с «Барселоной».