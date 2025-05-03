Прогноз на матч «Вальядолид» — «Барселона» 3 мая 2025 года: лучшая команда Испании против худшей

«Вальядолид» — безнадежный аутсайдер чемпионата Испании. Команда уже давно распрощалась с мечтами сохранить место в лиге. За 33 тура коллектив набрал всего 16 очков и сейчас отстает от спасительного 17-го места на те же 16 баллов. Последняя победа коллектива была одержана еще в феврале.
Такой разобранный «Вальядолид» не должен стать проблемой для «Барселоны». Команда продолжает успешное выступление в чемпионате и с запасом лидирует, опережая «Реал» на 4 очка. «Барса» все еще борется за победу в Лиге чемпионов. Игра на два фронта может осложнить жизнь Флику, которому весь сезон приходится ротировать состав. После тяжелой ничьей с «Интером» в полуфинальном матче Лиги чемпионов с шестью голами тренер сине-гранатовых явно даст отдохнуть кому-то из лидеров, а это неплохой шанс для резервистов.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вальядолид» — «Барселона»
«Барселона» — явный фаворит в матче. На ее победу дается коэффициент 1,16. Победа «Вальядолида», по мнению букмекеров, что-то из разряда фантастики. Коэффициент на событие двузначный — 16,00. На ничью можно поставить за 8,50. При этом вероятен разгром хозяев — тотал меньше 2,5 оценивается в 3.90, а больше 3,5 — в 1,65.
Прогноз на матч «Вальядолид» — «Барселона»
Даже с учетом травмированных Левандовского, Бальде и Кунде «Барселона» не должна терять очки. Команда весь сезон играет в яркий атакующий футбол, против которого бессильны даже лучшие клубы мира.
Весной ярко проявляет себя Ферран Торрес, на счету которого уже 8 голов с середины марта. Молодые звезды «Барсы» тоже не отстают. Если на поле выйдет Ямаль — «Вальядолиду» не позавидуешь. А если нет, то его готов заменить Фермин Лопес, ждет своего шанса Ансу Фати, когда-то стоивший 80 миллионов евро.
У «Барселоны» нет проблем с атакой, команда редко уходит с поля с нулем на табло. В пяти последних матчах лиги дважды «Барселона» забивала больше трех — крепкая «Сельта» получила четыре. А в первом круге каталонцы учинили разгром «Вальядолиду» — 7:0.
Что может противопоставить аутсайдер при таких раскладах? Игра «Вальядолида» беспросветна на протяжении всего сезона. Коллектив проиграл последние пять матчей, а успехом в них были всего два пропущенных мяча от «Реал Сосьедада». В остальных играх команда пропускала три и более. В атаке «Вальядолида» можно выделить сенегальца Силлу, который в этих матчах забил два мяча. Но вряд ли его хватит для противостояния с «Барселоной».
Наш прогноз победа «Барселоны» и тотал больше 3,5 за 1,84. Более осторожная ставка — победа «Барселоны» с форой −2 за 1,69.
Статистические тренды в играх «Вальядолида» и «Барселоны»
|«Вальядолид»
|«Барселона»
|Проиграл 4 из 5 последних домашних матчей.
|Выиграла в 4 из 5 последних гостевых матчей Ла Лиги.
|Пропустил 18 голов за пять игр в Ла Лиге.
|Победила «Вальядолид» в последних 8 из 9 встреч.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский не сомневается в лидере испанского чемпионата: «Думаю, что “Барселона” легко победит в Вальядолиде. Я поставлю на тотал больше 1,5 гола в исполнении “Барселоны” в первом тайме, на это коэффициент выше 2,0. “Барса” должна быть мотивирована в первом тайме решить все вопросы».
Ставки на матч «Вальядолид» — «Барселона» 3 мая 2025 года
Победа «Барселоны» и тотал больше 3,5 за 1,84.
Победа «Барселоны» с форой −2 за 1,69.