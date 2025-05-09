Прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 10 мая 2025 года: Холанд оторвется на аутсайдере

«Манчестер Сити» по традиции сильно накатывает на финиш сезона. На его счету 9 матчей без поражений, при этом 7 из них — это победы. А вот «Саутгемптон» остается на дне таблицы, без единого шанса на спасение. 12 матчей без побед, и в ближайшем туре вряд ли что-то изменится.
Коэффициенты букмекеров на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
Букмекеры считают «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом в матче: победа гостей оценивается коэффициентом 1,21, а победа хозяев идет за 13,00. На тотал больше 2,5 дают всего 1,34, то есть голов тут ждут много.
Прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
«Саутгемптон» прочно закрепился на последней строчке таблицы и рискует завершить сезон с исторически провальным результатом. Чтобы не повторить антирекорд «Дерби Каунти», «святым» необходимо добыть хотя бы одно очко в оставшихся турах. Но вот впереди соперники не из простых — «Ман Сити», «Эвертон» и «Арсенал». Шансы практически на нуле. Даже домашний стадион давно не помогает команде: 9 поражений в 10 последних играх с общей разницей мячей 5:29.
«Манчестер Сити» выиграл пять матчей подряд. Благодаря этому «горожане» поднялись уже на 3-е место, до «Арсенала» всего три очка. Хотя по игре у «Сити» есть проблемы. В прошлом туре «Вулверхэмптон» мог вести 2:0 в начале матча, но не повезло с реализацией моментов. В итоге гол де Брейне стал единственным в этой встрече.
С аутсайдером у команды Гвардиолы не должно возникнуть никаких проблем. Тем более, после травмы наконец вернулся Холанд. «Саутгемптон» регулярно проигрывает с крупным счетом, ждем разгрома и в этой встрече. Ставим на победу «Манчестер Сити» с форой −2 за 1,93 и тотал больше 3,5 — 1,90.
Статистические тренды в играх «Саутгемптона» и «Манчестер Сити»
|«Саутгемптон»
|«Манчестер Сити»
|Не выигрывает 12 матчей кряду.
|Выиграл 5 матчей подряд.
|В 5 из 6 последних матчей дома был тотал больше 2,5.
|В 3 из 4 последних матчей проходила ставка «обе забьют — нет».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «ВсеПроСпорт.ру» Роман Павлюченко поделился прогнозом: «Время от времени хотя бы по очку набирает “Саутгемптон”. Но в подавляющем числе матчей все-таки безнадежно уступает коллектив. Так что и тут ему, конечно, не на что рассчитывать. “Ман Сити” набрал неплохой ход, еще и за второе место может побороться. Беру его победу с форой −2 — котировка 1,90».
Ставки на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 10 мая 2025 года
Победа «Манчестер Сити» с форой −2 за 1,93.
Тотал больше 3,5 — 1,90.