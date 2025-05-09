Прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 10 мая 2025 года: Холанд оторвется на аутсайдере

Эксперт «ВсеПроСпорт.ру» Роман Павлюченко поделился прогнозом: «Время от времени хотя бы по очку набирает “Саутгемптон”. Но в подавляющем числе матчей все-таки безнадежно уступает коллектив. Так что и тут ему, конечно, не на что рассчитывать. “Ман Сити” набрал неплохой ход, еще и за второе место может побороться. Беру его победу с форой −2 — котировка 1,90».