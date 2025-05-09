Прогноз на матч Норри — Медведев 9 мая 2025 года: это будет день победы россиянина

Ведущие теннисисты мира переехали из Мадрида в Рим. Здесь идет еще один престижный турнир ATP категории 1000. Снова на грунте, так что Даниилу Медведеву снова придется нелегко. Он начинает соревнование матчем второго круга против британца Кэмерона Норри, 91-й ракетки мира. Что ждет нас в этой встрече?
Коэффициенты букмекеров на матч Норри — Медведев
Даниил ожидаемо идет фаворитом матча. Коэффициент на его победу — 1,33. Успех Норри оценивается в 3,33. Тотал больше 21,5 геймов стоит 1,70.
Прогноз на матч Норри — Медведев
Даня продолжает свою грустную серию без побед на турнирах. И игры в формате «пару матчей неплохо, потом полный провал». В Мадриде Медведев прошел до достойного четвертьфинала, но там без вариантов отлетел Касперу Рууду в двух сетах. Справедливости ради, норвежец в итоге турнир в столице Испании выиграл. Тем не менее, Медведев на грунте по-прежнему не выглядит человеком, уверенным в своей победе в каждом матче. И все же…
И все же Норри — не тот теннисист, с которым Даня должен мучиться. Кэмерон — совсем не такой, как несколько лет назад. Нестабильности в его игре еще больше, чем у Медведева. А катастрофически слабый удар слева — слишком большой минус в игре именно против Даниила, у которого как раз этот удар — лучший в арсенале.
Наш прогноз: не видим причин, почему сейчас дико нестабильный и переживающий нелучшие времена Норри создаст проблемы Медведеву. Так что ставим на уверенную победу Даниила в двух сетах. И на всякий случай подстраховываемся — если вдруг Медведев включит истеричный режим, будет коллекционировать ошибки… То его индивидуальный тотал меньше может пройти даже в случае сенсационного провала россиянина.
Статистические тренды в играх Норри и Медведева
|Норри
|Медведев
|91-й в мире Норри меньше трех лет назад был... 8-м в рейтинге ATP. Но сейчас явно не лучший период в карьере британца.
|0 раз взял подачу Рууда в четвертьфинале Мадрида. Хотя норвежец никогда не отличался сильной подачей.
|3 матча между собой провели теннисисты. Все выиграл Даниил, не отдав ни одного из 6 сетов.
|Свой последний титул Медведев взял именно в Риме. Почти 2 года назад.
Ставки на матч Норри — Медведев 9 мая 2025 года
Тотал меньше 12,5 геймов Медведева за 2,10.
Победа Медведева с форой по сетам −1,5 за 1,98.