Прогноз на матч Норри — Медведев 9 мая 2025 года: это будет день победы россиянина

И все же Норри — не тот теннисист, с которым Даня должен мучиться. Кэмерон — совсем не такой, как несколько лет назад. Нестабильности в его игре еще больше, чем у Медведева. А катастрофически слабый удар слева — слишком большой минус в игре именно против Даниила, у которого как раз этот удар — лучший в арсенале.