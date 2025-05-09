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Прогноз на матч Норри — Медведев 9 мая 2025 года: это будет день победы россиянина

Кэмерон Норри не испортит праздник Даниилу Медведеву и всем его соотечественникам. Подробнее — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ведущие теннисисты мира переехали из Мадрида в Рим. Здесь идет еще один престижный турнир ATP категории 1000. Снова на грунте, так что Даниилу Медведеву снова придется нелегко. Он начинает соревнование матчем второго круга против британца Кэмерона Норри, 91-й ракетки мира. Что ждет нас в этой встрече?

Коэффициенты букмекеров на матч Норри — Медведев

Даниил ожидаемо идет фаворитом матча. Коэффициент на его победу — 1,33. Успех Норри оценивается в 3,33. Тотал больше 21,5 геймов стоит 1,70.

Прогноз на матч Норри — Медведев

Даня продолжает свою грустную серию без побед на турнирах. И игры в формате «пару матчей неплохо, потом полный провал». В Мадриде Медведев прошел до достойного четвертьфинала, но там без вариантов отлетел Касперу Рууду в двух сетах. Справедливости ради, норвежец в итоге турнир в столице Испании выиграл. Тем не менее, Медведев на грунте по-прежнему не выглядит человеком, уверенным в своей победе в каждом матче. И все же…

И все же Норри — не тот теннисист, с которым Даня должен мучиться. Кэмерон — совсем не такой, как несколько лет назад. Нестабильности в его игре еще больше, чем у Медведева. А катастрофически слабый удар слева — слишком большой минус в игре именно против Даниила, у которого как раз этот удар — лучший в арсенале.

Наш прогноз: не видим причин, почему сейчас дико нестабильный и переживающий нелучшие времена Норри создаст проблемы Медведеву. Так что ставим на уверенную победу Даниила в двух сетах. И на всякий случай подстраховываемся — если вдруг Медведев включит истеричный режим, будет коллекционировать ошибки… То его индивидуальный тотал меньше может пройти даже в случае сенсационного провала россиянина.

Статистические тренды в играх Норри и Медведева

НорриМедведев
91-й в мире Норри меньше трех лет назад был... 8-м в рейтинге ATP. Но сейчас явно не лучший период в карьере британца.0 раз взял подачу Рууда в четвертьфинале Мадрида. Хотя норвежец никогда не отличался сильной подачей.
3 матча между собой провели теннисисты. Все выиграл Даниил, не отдав ни одного из 6 сетов.Свой последний титул Медведев взял именно в Риме. Почти 2 года назад.

Ставки на матч Норри — Медведев 9 мая 2025 года

Тотал меньше 12,5 геймов Медведева за 2,10.

Победа Медведева с форой по сетам −1,5 за 1,98.